Tạm giam chủ nhà nghỉ dùng ô tô truy đuổi tông tử vong thanh niên ném chất bẩn

Đời sống 12/04/2023 13:25

Ngày 12/4, VKSND TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Lê Văn Vang (SN 1971, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) về tội “Giết người”

Theo thông tin Giáo dục & Thời đại, ngày 1/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên đã tiếp nhận tin báo về việc xảy ra một vụ tai nạn giao thông do hai nam thanh niên điều khiển xe máy bị ngã khiến 1 người tử vong.

Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định, nam giới bị tử vong là anh Phạm Văn C. (SN 1999, trú tại xã Xuân Long, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái).

Sau khi khám nghiệm, cơ quan chức năng nhận thấy, đây không chỉ đơn thuần là một vụ án tai nạn giao thông mà có dấu hiệu của vụ án giết người, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên đã khẩn trương áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo Pháp luật & Xã hội cho biết thêm, kết quả xác minh xác định: Do bực tức về việc khoảng 3h ngày 1/4/2023, anh Phạm Văn C điều khiển xe máy chở anh Nông Đình Ch (SN 1997, trú tại xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) ngồi sau ném túi nilon đựng chất bẩn vào nhà nghỉ “Long Anh” của Lê Văn Vang rồi bỏ chạy. Phát hiện sự việc, Lê Văn Vang đã lập tức điều khiển xe ô tô với tốc độ cao đuổi theo xe máy của Phạm Văn C và Ch đang bỏ chạy theo hướng về TP Vĩnh Yên.

Tạm giam chủ nhà nghỉ dùng ô tô truy đuổi tông tử vong thanh niên ném chất bẩn - Ảnh 1
Bị can Lê Văn Vang bị khởi tố, bắt tạm giam - Ảnh: Giáo dục & Thời đại

Khi đến đoạn ngã tư giao nhau giữa đường Tôn Đức Thắng với đường Nguyễn Tất Thành (cách ngã tư khoảng 100m) thuộc phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, Lê Văn Vang điều khiển với tốc độ khoảng 70 - 80km/h đi cùng chiều từ phía sau đâm mạnh vào phần đuôi xe máy của C làm C và Ch cùng xe máy bị đổ, ngã văng ra đường. Hậu quả, C được những người dân phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt.

Sau đó, Vang điều khiển xe ô tô bỏ trốn, đến khoảng 9h ngày 1/4, Vang đã đến Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên đầu thú và thành khẩn khai nhận về toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nêu trên.

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