Vợ lái xe tải của gia đình bỏ đi, chồng liền đuổi theo, bám vào cửa xe. Trong quá trình di chuyển, người chồng tuột tay, ngã xuống đường và bị bánh xe cán trúng.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 27/9, thông tin từ Công an thị xã Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) cho biết, cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến 1 người tử vong xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, sáng cùng ngày (27/9), anh N.V.L. (44 tuổi) xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị L.T.H. (40 tuổi) tại nhà ở khu phố 1, phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Do bực tức, chị Hạnh sau đó đến khu vực đậu xe rồi lái xe tải của gia đình bỏ đi.

Thấy vậy, anh L. đuổi theo rồi bám vào cửa xe. Chiếc xe tải chạy được một đoạn thì anh L. bị tuột tay ngã xuống đường và bị bánh xe tải cán trúng, tử vong.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Gia đình và Xã hội, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Chơn Thành phối hợp Phòng Nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai một số nhân chứng. Công an sau đó đã mời chị L.T.H. lên trụ sở lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra.

