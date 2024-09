Theo thông tin từ báo Người Lao Động, đến trưa 27/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã phát đi thông báo truy tìm Nguyễn Văn Tiến (SN 2006, trú thôn 6, xã Ia Le, huyện Chư Pứh, tỉnh Gia Lai, con trai của bà L.T.V).

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Tiến, là con trai bà V. là người bị nghi ngờ có liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, hiện không rõ Nguyễn Văn Tiến đang làm gì, ở đâu. Do đó, cơ quan công an ra quyết định truy tìm để phục vụ điều tra.

Cơ quan công an đang truy tìm Nguyễn Văn Tiến, con trai nạn nhân - Ảnh: Báo Người Lao Động

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cũng đề nghị các cơ quan phối hợp, thực hiện công tác truy tìm. Khi thấy đối tượng Nguyễn Văn Tiến thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai theo địa chỉ số 276A đường Trần Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai; hoặc thiếu tá Trần Văn Vinh, điều tra viên thụ lý vụ án theo số điện thoại 0867.171.679.

Theo ông Đặng Ngọc Hải, Trưởng thôn 6, xã Ia Le, Chư Pưh, bà V. sống chung với người con trai là Nguyễn Văn Tiến. Khoảng hơn một tuần trước, bà V. đột nhiên mất tích. Cùng thời gian này, người con trai cũng rời khỏi địa phương.