Theo thông tin từ báo Thanh Niên: Hơn 11 giờ ngày 17.7, Công an H.Bình Chánh phối hợp Trạm CSGT Tân Túc (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy xảy ra trên quốc lộ 1 (xã An Phú Tây).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, xe đầu kéo (biển số 72H - 012.xx) do nam tài xế điều khiển chạy trên quốc lộ 1, hướng từ các tỉnh miền Tây đi TP.HCM.