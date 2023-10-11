Tá hỏa phát hiện người đàn ông nằm bất động trên mái tôn, nghi bị điện giật ở Bình Tân

Đời sống 11/10/2023 09:36

Trong lúc kéo các dụng cụ, khung sắt lên lắp lan can cho căn nhà sau đó có tiếng động lạ, người dân đến kiểm tra thì thấy người đàn ông nằm bất động nghi do điện giật.

Theo báo Người Lao Động đưa tin, sáng 11-10, Công an quận Bình Tân (TP HCM) cùng lực lượng liên quan tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ phát hiện người đàn ông tử vong nghi bị điện giật ở phường Bình Hưng Hòa B.

Tá hỏa phát hiện người đàn ông nằm bất động trên mái tôn, nghi bị điện giật ở Bình Tân - Ảnh 1
Lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Xuân T. (38 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa).

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, khoảng 14 giờ cùng ngày, sau tiếng động lớn ở mái tôn căn nhà trên đường Mương Lệ (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) người dân kiểm tra phát hiện một người đàn ông bất tỉnh.

Một lúc sau, nhân viên điện lực có mặt, hỗ trợ đưa người đàn ông xuống đất. Nạn nhân nghi bị điện giật và được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Trước đó, tại đây trời mưa lớn. Khi mưa tạnh thì khoảng 3 người (có anh T.) được chủ căn nhà thuê đến để gắn lan can sắt. Sau đó họ di chuyển qua căn nhà bên cạnh để dùng dây kéo thiết bị, khung sắt lên trên thì anh T. nghi bị điện giật.

Tá hỏa phát hiện người đàn ông nằm bất động trên mái tôn, nghi bị điện giật ở Bình Tân - Ảnh 2
Nhóm thợ di chuyển sang căn nhà bên cạnh dùng dây để kéo dụng cụ, khung sắt từ dưới lên cao để thi công thì một người nghi bị điện giật. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Được biết, anh T. thuê trọ sống ở gần hiện trường vụ việc.

Công an quận Bình Tân sau đó khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai để điều tra, làm rõ.

Bước đầu, nạn nhân được xác định là anh NXT (38 tuổi, quê Thanh Hóa). Người dân cho biết, đầu giờ chiều cùng ngày, tại khu vực trời đổ mưa. Khi mưa vừa tạnh, họ thấy có nhóm ba người gồm cả anh T được chủ căn nhà thuê đến để gắn lan can sắt.

Trong lúc làm việc nhóm người này di chuyển qua căn nhà bên cạnh, dùng dây kéo các thiết bị, khung sắt từ bên dưới lên cao thì nghi bị điện giật khiến anh T tử vong.

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