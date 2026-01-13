Tá hỏa phát hiện 3 cháu nhỏ vào cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo chơi đùa, chặn xe

Chiều nay 13/1, Thiếu tá Nguyễn Thành Phú, Trưởng Công an xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị này vừa ngăn chặn và phối hợp cơ quan chức năng cùng gia đình giáo dục nhóm thiếu niên chạy ra đường bộ cao tốc trên tuyến Cam Lâm – Vĩnh Hảo để chơi đùa.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chiều nay 13/1, Thiếu tá Nguyễn Thành Phú, Trưởng Công an xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị này vừa ngăn chặn và phối hợp cơ quan chức năng cùng gia đình giáo dục nhóm thiếu niên chạy ra đường bộ cao tốc trên tuyến Cam Lâm – Vĩnh Hảo để chơi đùa. Vụ việc được Công an xã Công Hải phát hiện khi đang thực thi nhiệm vụ tuần tra bảo vệ an ninh trật tự khu vực ven đường bộ cao tốc trên tuyến Cam Lâm – Vĩnh Hảo, qua địa phận thôn Ma Trai, xã Công Hải trong sáng 12/1. Tổ tuần tra nhìn thấy 3 thiếu niên đang vô tư chơi đùa trong làn đường cao tốc gần nơi có biển báo hiệu “Dải dừng xe khấn cấp”.

Hình ảnh ba cháu nhỏ chạy vào làn đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngay lập tức tổ tuần tra đã kịp thời ngăn chặn, hướng dẫn 3 thiếu niên rời khỏi làn đường cao tốc rồi đưa về trụ sở Công an xã Công Hải. Tiến hành xác minh, được biết 3 thiếu niên nêu trên gồm Mấu Văn T, Katơr Lương K và Pippôr Hoàng N đều là người dân tộc Raglai, đang ở độ tuổi từ 10-14, cùng trú thôn Ma Trai, xã Công Hải.

Cả 3 thiếu niên đều đã nghỉ học và chưa nhận thức được tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nên mới leo qua lan can thép để vào đường cao tốc chơi đùa rất vô tư. Ngoài việc phối hợp Ban Quản lý dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và gia đình tiến hành giáo dục để 3 thiếu niên nhận biết hành vi vi phạm pháp luật, Công an xã Công Hải cũng đã cảnh báo những hiểm họa giao thông nếu tình trạng này tái diễn. Ba thiếu niên chơi đùa giữa làn đường bộ cao tốc được đưa về Công an xã Công Hải - Ảnh: Báo Công an nhân dân Tại buổi làm việc, các bà Mấu Thị Nguynh, Katơr Thị Điệu, Pippôr Thị Hồng Nhi bày tỏ lời cảm ơn Công an xã Công Hải đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm của con mình, đồng thời cam kết giám sát chặt chẽ, không để tái phạm. Đây không phải là lần đầu, mà trước đó vào ngày 27/10/2025, Công an xã Công Hải cũng đã phát hiện, ngăn chặn 3 thiếu niên người dân tộc Raglai ở địa phương này leo qua lan can thép, đi vào làn đường cao tốc trên tuyến Cam Lâm – Vĩnh Hảo để đùa chơi.

Đi mua lúa giống, một người rơi xuống mương nước tử vong Ngày 13/1, thông tin từ UBND xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk cho biết lực lượng chức năng đã trục vớt thi thể một nạn nhân tử vong dưới mương nước trên địa bàn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ta-hoa-phat-hien-3-chau-nho-vao-cao-toc-cam-lam---vinh-hao-choi-ua-chan-xe-750784.html