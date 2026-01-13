Đi mua lúa giống, một người rơi xuống mương nước tử vong

Đời sống 13/01/2026 15:24

Ngày 13/1, thông tin từ UBND xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk cho biết lực lượng chức năng đã trục vớt thi thể một nạn nhân tử vong dưới mương nước trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 13/1, một lãnh đạo Đảng ủy xã Phú Hòa 1 (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông rơi xuống mương nước mất tích và được tìm thấy thi thể sau đó.

Nạn nhân được xác định là ông T.V.D. (70 tuổi, trú tại xã Phú Hòa 1).

Đi mua lúa giống, một người rơi xuống mương nước tử vong - Ảnh 1
Lực lượng chức năng trục vớt thi thể ông D lên bờ - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào khoảng 18h ngày 11/1, ông D. điều khiển xe máy đến nhà một người dân trên địa bàn xã để mua lúa giống. Tại đây, ông D. đã ngồi uống vài lon bia với người bán lúa.

Đến khoảng 19h cùng ngày, trên đường lái xe máy về nhà, ông D. không may lao xe xuống mương thủy lợi.

Khi người thân không liên lạc được với ông D., họ đã nhờ nhiều người cùng tham gia tìm kiếm.

Đến khoảng 9h30 ngày 13/1, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã tìm thấy thi thể của ông D. gần khu vực cầu dân sinh tại mương thủy lợi. Thi thể nạn nhân sau đó đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Mẹ mải nhắn tin với bạn trai khiến con gái 3 tuổi tử vong dưới hồ bơi

Mẹ mải nhắn tin với bạn trai khiến con gái 3 tuổi tử vong dưới hồ bơi

Một người mẹ nói chuyện điện thoại suốt 45 phút với những người đàn ông trên ứng dụng hẹn hò trong khi con gái 3 tuổi ngã vào bể bơi.-

Xem thêm
Từ khóa:   rơi xuống mương tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/1/2026, 3 con giáp năng lực kiếm tiền vượt bậc, tích lũy một số tiền 'khổng lồ' trong tài khoản, hưởng lộc sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/1/2026, 3 con giáp năng lực kiếm tiền vượt bậc, tích lũy một số tiền 'khổng lồ' trong tài khoản, hưởng lộc sung sướng

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Ông cụ tử vong bên đường, bất ngờ với danh tính của nghi phạm

Ông cụ tử vong bên đường, bất ngờ với danh tính của nghi phạm

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/1/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/1/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Chân dung nam phụ vượt mặt Trần Tinh Húc trong phim Yết hí

Chân dung nam phụ vượt mặt Trần Tinh Húc trong phim Yết hí

Sao quốc tế 2 giờ 2 phút trước
Rơi máy bay khiến 6 người tử vong, một nam ca sĩ bỏ lại vợ và 3 con nhỏ

Rơi máy bay khiến 6 người tử vong, một nam ca sĩ bỏ lại vợ và 3 con nhỏ

Thế giới 2 giờ 10 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 14/1/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 14/1/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp Phú Quý phất lên vùn vụt, hầu bao căng chặt, công danh chạm đỉnh, mở lối vinh quang trong ngày 16/1/2026

Chúc mừng 3 con giáp Phú Quý phất lên vùn vụt, hầu bao căng chặt, công danh chạm đỉnh, mở lối vinh quang trong ngày 16/1/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Tự phá thai bằng thuốc, người phụ nữ 36 tuổi suýt tử vong

Tự phá thai bằng thuốc, người phụ nữ 36 tuổi suýt tử vong

Sức khỏe 2 giờ 32 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 14/1/2026, Thần Tài phát lương, 3 con giáp tiền bạc đổ về ồ ạt như thác đổ, sự nghiệp hanh thông, giàu sang hơn người

Kể từ ngày mai, thứ Tư 14/1/2026, Thần Tài phát lương, 3 con giáp tiền bạc đổ về ồ ạt như thác đổ, sự nghiệp hanh thông, giàu sang hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Nữ điều dưỡng đột quỵ chết não hiến tạng cứu 3 người

Nữ điều dưỡng đột quỵ chết não hiến tạng cứu 3 người

Sức khỏe 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính người nhận gần 500 triệu đồng tiền chuyển nhầm nhưng không chịu trả

Danh tính người nhận gần 500 triệu đồng tiền chuyển nhầm nhưng không chịu trả

Tử vi thứ Tư 14/1/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dậu tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây

Tử vi thứ Tư 14/1/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dậu tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây

Lời khai 'lạnh người' của chủ cơ sở sản xuất 800 tấn mì trộn hóa chất ở TP.HCM

Lời khai 'lạnh người' của chủ cơ sở sản xuất 800 tấn mì trộn hóa chất ở TP.HCM

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ông cụ tử vong bên đường, bất ngờ với danh tính của nghi phạm

Ông cụ tử vong bên đường, bất ngờ với danh tính của nghi phạm

Tá hỏa phát hiện 3 cháu nhỏ vào cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo chơi đùa, chặn xe

Tá hỏa phát hiện 3 cháu nhỏ vào cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo chơi đùa, chặn xe

Ô tô 29 chỗ bất ngờ bốc cháy dữ dội trước cổng trường

Ô tô 29 chỗ bất ngờ bốc cháy dữ dội trước cổng trường

Thắt lòng tiếng khóc của con trai bên thi thể mẹ giữa ngã ba đường

Thắt lòng tiếng khóc của con trai bên thi thể mẹ giữa ngã ba đường

Nhà vừa xây xong bất ngờ bốc cháy, nghi do chủ tự đốt rồi uống thuốc trừ sâu tự tử

Nhà vừa xây xong bất ngờ bốc cháy, nghi do chủ tự đốt rồi uống thuốc trừ sâu tự tử

Danh tính người cha chống nạng tiễn biệt con trai trước khi hiến tạng gây xúc động

Danh tính người cha chống nạng tiễn biệt con trai trước khi hiến tạng gây xúc động