Ngày 13/1, thông tin từ UBND xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk cho biết lực lượng chức năng đã trục vớt thi thể một nạn nhân tử vong dưới mương nước trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 13/1, một lãnh đạo Đảng ủy xã Phú Hòa 1 (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông rơi xuống mương nước mất tích và được tìm thấy thi thể sau đó.

Nạn nhân được xác định là ông T.V.D. (70 tuổi, trú tại xã Phú Hòa 1).

Lực lượng chức năng trục vớt thi thể ông D lên bờ - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào khoảng 18h ngày 11/1, ông D. điều khiển xe máy đến nhà một người dân trên địa bàn xã để mua lúa giống. Tại đây, ông D. đã ngồi uống vài lon bia với người bán lúa.

Đến khoảng 19h cùng ngày, trên đường lái xe máy về nhà, ông D. không may lao xe xuống mương thủy lợi.

Khi người thân không liên lạc được với ông D., họ đã nhờ nhiều người cùng tham gia tìm kiếm.

Đến khoảng 9h30 ngày 13/1, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã tìm thấy thi thể của ông D. gần khu vực cầu dân sinh tại mương thủy lợi. Thi thể nạn nhân sau đó đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

