Vì hai nàng dâu đều không khiến mẹ chồng cảm thấy hạnh phúc nên người đàn ông này đã quyết định thiêu sống cả hai.

Hôm qua (20/12), cảnh sát bang Rajathan (Ấn Độ) cho biết đã bắt giữ nghi phạm Deepa Ram để tiến hành điều tra hành vi giết người. Nạn nhân chính là hai người vợ của y.

Theo lời khai ban đầu, vào ngày 19/12, Deepa Ram dùng ô tô chở hai người vợ của mình là Daria Devi (25 tuổi) và Mali Devi (27 tuổi) đi mua trang sức. Trong lúc lái xe, Ram đã cãi nhau kịch liệt với hai người phụ nữ. Khi chiếc xe mất thăng bằng, y đột ngột dừng lại. Một trong hai cô vợ đã xuống xe, nhờ người dân địa phương giúp đỡ. Tuy nhiên, Ram đã lôi người vợ vào trong xe rồi tiếp tục cầm lái. Đi được một đoạn, người đàn ông này xuống xe, khóa chặt cửa rồi châm lửa đốt cháy chiếc xe khi hai người vợ đang ngồi bên trong.

Deepa Ram đã châm lửa đốt chiếc xe ô tô đang lái để thiêu sống 2 người vợ ngồi bên trong - Ảnh: IBTimes

Cảnh sát Jalore Binja Ram cho biết Deepa Ram không cảm thấy hạnh phúc khi sống với hai người vợ vì gia đình thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn. Đặc biệt là mẹ y không hài lòng với hai cô con dâu.

Trang Daijiworld đưa tin, Deepa Ram hiện đang làm công nhân tại bang Gujarat và là cha của 3 đứa trẻ. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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