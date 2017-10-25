Uất ức vì bị từ chối tình cảm, người đàn ông ra tay tàn độc, dùng xăng châm lửa đốt vợ cũ và bạn trai mới. Tình trạng của hai nạn nhân hiện giờ vô cùng nguy kịch.

Chiều nay, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, đơn vị đang điều trị cho hai bệnh nhân bị bỏng nặng vì lửa xăng.

Cụ thể, bệnh nhân nam Đ.V.P., 29 tuổi trú tại huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) bị bỏng 75% độ 2, 12% độ 3. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân nữ L.T.H, 31 tuổi trú tại Tây Ninh nguy kịch hơn, bỏng 99% độ 2, 94% độ 3.

Hiện cả hai nạn nhân đều được điều trị trong phòng săn sóc đặc biệt, khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình.

Theo thông tin đăng tải trên Thời Đại, vào khoảng 20 giờ tối 24/10, khi chị H. đang đi cùng người tình, chồng cũ bất ngờ lao tới tạt xăng vào người, châm lửa đốt cả hai.

Được biết, chị H. đã quen anh P sau khi ly hôn chồng. Tuy nhiên, vì vẫn còn tình cảm nên người chồng cũ đã nhiều lần níu kéo. Tuy nhiên chị H. không đồng ý.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.