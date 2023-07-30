Sau đêm diễn Blackpink tối 29/7, SVĐ Mỹ Đình lại 'ngập' trong biển rác

Theo thông tin từ báo Dân Trí, tối 29/7, đêm Born Pink đầu tiên của nhóm nhạc thần tượng đến từ Hàn Quốc - Blackpink đã diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Mặc dù 19h30 chương trình mới bắt đầu nhưng từ đầu giờ chiều cùng ngày, hàng chục nghìn khán giả đã đổ dồn về khu vực này.

Vì phải chờ đợi nhiều giờ đồng hồ nên hầu hết khán giả đều mang theo đồ ăn, nước uống, cốc nhựa kèm ống hút và rất nhiều các tờ rơi in hình thần tượng. Ngay trước giờ diễn khoảng 1 tiếng, trời đổ mưa lớn khiến hàng chục nghìn người phải dùng đến áo mưa để che chắn cho khỏi ướt. Những chiếc áo mưa dùng một lần được bán "đắt như tôm tươi" với giá cao gấp 5-10 ngày thường, từ 10.000-50.000 đồng.

Sau đêm diễn, khán giả hối hả ra về. Hầu hết những vật dụng trên đều được xả lại khu vực sân vận động khiến nơi đây tràn ngập rác thải. Chai nhựa, lọ nhựa, áo mưa, giấy, quạt nhựa… vương vãi khắp nơi - Ảnh: Báo Dân Trí

Sau đêm diễn, khán giả hối hả ra về. Hầu hết những vật dụng trên đều được xả lại khu vực sân vận động khiến nơi đây tràn ngập rác thải. Chai nhựa, lọ nhựa, áo mưa, giấy, quạt nhựa… vương vãi khắp nơi.

Áo mưa, cốc nhựa, chai nhựa, ống hút nhựa dùng một lần tràn ngập mặt đường - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 25/7, Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đã thông tin liên quan đến 2 đêm diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc BlackPink vào tối 29 và 30/7 tới.

Theo đó, ngày 30/6, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã ban hành văn bản chấp thuận cho tổ chức chương trình nghệ thuật "Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Blackpink 2023" tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối ngày 29 và 30/7.

Theo bà Hà, đêm diễn của nhóm nhạc Blackpink tối 29/7 với khoảng 36.000 khán giả và ngày 30/7 với khoảng 31.000 khán giả.