Nghi phạm Thạch Thị Siêne (39 tuổi) đang bị cơ quan điều tra ở Trà Vinh tạm giữ hình sự về hành vi cố ý gây thương tích.

Dẫn theo thông tin từ VietNamNet, ngày 25/11, cơ quan CSĐT Công an TP Trà Vinh (Trà Vinh) đang tạm giữ hình sự đối với Thạch Thị Siêne (39 tuổi, ngụ phường 9) để điều tra hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 19/11, nghi phạm Thạch Thị Siêne tổ chức nhậu tại nhà cùng với những người bạn. Đến khoảng 19h cùng ngày, anh Kiên Nhẫn (41 tuổi, chồng của Siêne) đi làm về thấy vợ đang nhậu với người bạn.

Nghi phạm Thạch Thị Siêne tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Trà Vinh - Ảnh: VietNamNet

Sau đó, anh Nhẫn và vợ xảy ra mâu thuẫn ghen tuông. Lúc này, nghi phạm Siêne cầm búa đánh anh Nhẫn nhưng được mọi người can ngăn. Anh Nhẫn dọn đồ lên xe bỏ nhà đi.

Theo thông tin từ Báo Trà Vinh, đi được một đoạn, do quên mang theo tiền, anh Nhẫn đi bộ quay lại nhà. Lúc này, Siêne dùng dao chạy đến chém liên tục 38 nhát vào chân và lưng anh Nhẫn. Sau khi bị chém anh Nhẫn được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh.

Đến ngày 22/11/2023, anh Nhẫn được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh); rạng sáng 23/11/2023 do chuyển biến nặng, nên gia đình đưa về nhà và tử vong sau đó.

Hiện vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Trà Vinh đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý.

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