Quảng Nam: Cháy nhà trong đêm khiến một người tử vong

Đời sống 25/11/2023 09:40

Tối 24/11, tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra một vụ cháy nhà làm 1 người tử vong.

Dẫn theo thông tin từ Pháp Luật TP.HCM, sáng 25-11, lãnh đạo UBND huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà trong đêm khiến một người tử vong.

Trước đó, lúc 20 giờ ngày 24-11, bà VTT (khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) nghe mùi khét, trong nhà có nhiều khói nên chạy ra ngoài hô hoán.

Quảng Nam: Cháy nhà trong đêm khiến một người tử vong - Ảnh 1
Cháy nhà trong đêm làm một người tử vong - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Phát hiện đám cháy, người dân địa phương gọi điện thông báo lực lượng chức năng hỗ trợ.

Theo thông tin từ VOV, tiếp nhận thông tin, Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam khẩn trương có mặt tại hiện trường tổ chức dập lửa.

Quảng Nam: Cháy nhà trong đêm khiến một người tử vong - Ảnh 2
Vụ cháy bất ngờ xảy ra trong đêm - Ảnh: VOV

Vụ cháy đã khiến ông Trần Q., chồng của bà Võ Thị Th. tử vong ngay tại nhà. Nguyên nhân ban đầu xác định, ông Q. tử vong là do ngạt khí.

Vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

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