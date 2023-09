“Resort” bò sữa Vinamilk Tây Ninh ngôi nhà lý tưởng của những cô bò hạnh phúc

Tại sự kiện khánh thành, Trang trại Vinamilk Tây Ninh đã vinh dự nhận giải “TRANG TRẠI BÒ SỮA ĐỘC LẬP LỚN NHẤT VIỆT NAM” (The biggest single dairy farm in Vietnam) do Tập đoàn DeLaval (Thụy Điển) trao tặng.

Đặc biệt sự kiện có sự tham dự của Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Đại sứ các nước; Các Lãnh đạo và nguyên Lãnh đạo Tỉnh Tây Ninh và các Tỉnh; Các Lãnh đạo Sở, Ban, Ngành Trung ương và Địa phương và Bà Mai Kiều Liên – Tổng Giám đốc Vinamilk.