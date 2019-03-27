Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: ‘Trung Nguyên là của Qua, ý trời không ai giành được’

Xã hội 27/03/2019 12:04

Trong các phiên tòa, ông Đặng Lê Nguyên Vũ luôn nói rằng mình không quan tâm đến số tiền đã đưa cho vợ. Tuy nhiên, tập đoàn Trung Nguyên là của ông và ông muốn nó phải phát triển toàn cầu.

Sáng nay (27/3), TAND TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ ly hôn giữa vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên là ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Trong phiên tòa này, khi bị vợ chất vấn "từ lúc đám cưới tới giờ, anh có đưa cho em một đồng nào không?", ông Vũ đã không kiềm chế được cảm xúc, lớn tiếng với vợ của mình.

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Bà Lê Hoàng Diệp Thảo bị chồng chỉ trích ngay trong phiên tòa - Ảnh: Internet

Sau phiên tòa, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã có cuộc trao đổi ngắn với các phóng viên. Ông chia sẻ quan điểm về việc bà Thảo chất vấn mình không đưa tiền trong suốt những năm chung sống.

Bên cạnh đó, ông Vũ lại một lần nữa khẳng định Trung Nguyên là của mình và ông muốn đưa thương hiệu Trung Nguyên trở thành một thương hiệu cà phê toàn cầu. 

“Qua không có quan tâm cái đó, cô làm đủ thứ chuyện. Người phụ nữ giữ tiền, chồng quan tâm làm chi. Trong suốt 20, 30 năm đưa tiền cho vợ ai giữ chứng cứ làm chi. Có tà tâm thì mới giữ cái đó. Qua luôn luôn buồn phiền vì chỗ của Qua không phải là ở đây. Trung Nguyên là của Qua, cái gì của Qua phải là của Qua, ý trời không ai giành được, có giành được cũng không giữ được. Trung Nguyên nó phải ra toàn cầu”, ông Vũ chia sẻ với truyền thông.

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Ông Đặng Lê Nguyên Vũ khẳng định Trung Nguyên là của mình, không ai có thể giành được - Ảnh: Phương Duy

Trong phiên tòa hôm nay, phía nguyên đơn và bị đơn thay phiên nhau làm rõ số tiền 2.100 tỷ đồng trong tài khoản đứng tên bà Lê Hoàng Diệp Thảo. 

Ngoài ra, số vàng ở ngân hàng Eximbank đã có sự thay đổi từ 1.000 lượng xuống 1.000 chỉ.  Chính vì vậy, số tiền mà bên ông Vũ yêu cầu tranh chấp trong hôm nay giảm xuống hơn 1.700 tỷ.

Trước đó, trong phiên tòa xét xử vào ngày 1/3, HĐXX TAND TPHCM quyết định tạm dừng phiên tòa để xác minh các khoản tiền gửi của nguyên đơn trị giá hơn 2.102 tỷ tại 3 ngân hàng Eximbank, BIDV, Vietcombank, theo yêu cầu phản tố của ông Vũ. Hiện số tiền này chỉ còn hơn 1,3 tỷ đồng.

Trong những ngày xét xử trước đó, hai bên đã có nhiều tranh cãi gay gắt về khối tài sản chung của vợ chồng, công sức đóng góp của mỗi bên trong việc hình thành Tập đoàn Trung Nguyên. Cũng như chưa thống nhất được việc phân chia tỷ lệ cổ phần trong các công ty.

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Hiện các tài khoản ngân hàng đã rỗng, chỉ còn hơn 1,3 tỷ đồng tại Eximbank là kết quả xác minh số tiền hơn 2.100 tỷ đồng mà hai bên đương sự đang tranh chấp trong vụ ly hôn của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

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