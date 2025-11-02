Quảng Trị: Hàng nghìn hộ dân vẫn ngập trong nước, 7 người chết và mất tích

Đời sống 02/11/2025 12:46

Về thiệt hại về người, 6 nạn nhân tử vong được xác định tại các xã Ái Tử, Lìa, Trung Thuần, Quảng Trạch và phường Ba Đồn, chủ yếu do bị nước cuốn trôi khi đi qua khu vực ngập sâu.

Theo thông tin báo Tiền Phong, trong đó, 6 người tử vong được xác định tại các địa phương Ái Tử, Lìa, Trung Thuần, Quảng Trạch, Cam Hồng và phường Ba Đồn. Nạn nhân mất tích là anh Nguyễn Sỹ Hùng (27 tuổi, trú xã Bố Trạch) bị trượt chân ngã khi đi thả lưới. Các nạn nhân tử vong do bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua khu vực ngập sâu hoặc sạt lở.

Đến cùng thời điểm, toàn tỉnh vẫn còn gần 3.700 hộ dân với hơn 11.500 nhân khẩu bị ngập trong nước, tập trung chủ yếu ở các xã vùng trũng như Quảng Trạch, Trung Thuần, Lệ Thủy, Ninh Châu và Nam Hải Lăng. Nhiều tuyến giao thông liên xã, liên thôn vẫn bị chia cắt, hàng trăm điểm sạt lở được ghi nhận tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và khu vực miền núi.

Quảng Trị: Hàng nghìn hộ dân vẫn ngập trong nước, 7 người chết và mất tích - Ảnh 1

Hiện vẫn còn hàng trăm điểm chia cắt trên địa bàn Quảng Trị. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Mưa lũ cũng gây thiệt hại nặng nề về tài sản: hơn 160 ha hoa màu bị ngập úng, hàng nghìn gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, cùng hơn 11 km kênh mương và bờ sông bị sạt lở, hư hại nghiêm trọng.

Theo thông tin báo Kinh Tế Đô Thị, bên cạnh đó, 30 điểm sạt lở đất cũng đã được ghi nhận, tập trung tại các xã Đakrông, Hướng Nghiệp, Nam Hải Lăng, Lệ Thủy, Tuyên Bình.... Trên biển, xảy ra 3 sự cố tàu thuyền tại các xã Ninh Châu, Cam Hồng và Hòa Trạch, trong đó một tàu hàng bị chìm, hai tàu cá bị đứt neo trôi dạt, rất may không có thiệt hại về người.

Toàn tỉnh đã sơ tán 505 hộ dân với 1.512 nhân khẩu tại các xã Đông Trạch, Tuyên Phú, Dakrông, Bắc Trạch, Mỹ Thuỷ… đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng tổ chức canh gác, cắm biển cảnh báo tại các ngầm tràn, khu vực sạt lở; bố trí barie chặn các tuyến đường nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Quảng Trị: Hàng nghìn hộ dân vẫn ngập trong nước, 7 người chết và mất tích - Ảnh 2
Mưa lũ cũng gây thiệt hại nặng nề về tài sản. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Tính đến 20 giờ ngày 31/10, vẫn còn 2.372 hộ dân bị mất điện tại xã Quảng Trạch. Hệ thống hồ đập trên địa bàn được theo dõi chặt chẽ, tuy dung tích hồ đạt tới hơn 90% thiết kế nhưng vẫn đảm bảo an toàn.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cảnh báo, trong 6 đến 12 giờ tới, trên địa bàn vẫn có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không chủ quan, tránh đi lại qua khu vực ngập sâu, sạt lở, chủ động di dời khi có nguy cơ mất an toàn.

Hiện, mực nước trên các sông đang rút dần, song một số vùng thấp trũng vẫn còn ngập sâu. Các hồ, đập và đê điều trên địa bàn được vận hành an toàn, với dung tích đạt khoảng 85-87% thiết kế. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đang tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn và ổn định đời sống sau mưa lũ.

Đi xe đạp điện qua vùng ngập sâu, 3 em nhỏ bị lũ cuốn trôi

Đi xe đạp điện qua vùng ngập sâu, 3 em nhỏ bị lũ cuốn trôi

Tối 31/10, chính quyền xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị cùng các lực lượng triển khai tìm kiếm 1 cháu bé bị nước cuốn trôi mất tích.

Xem thêm
Từ khóa:   lũ lụt ở Quảng Trị tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Phim của Tống Thiến và Đinh Vũ Hề từ "nhiệt bùng nổ" đến "tụt dốc không phanh"

Phim của Tống Thiến và Đinh Vũ Hề từ "nhiệt bùng nổ" đến "tụt dốc không phanh"

Sao quốc tế 33 phút trước
Phát hiện 2 cha con tử vong ở Đắk Lắk, nghi phạm là con trai thiệt mạng cách hiện trường khoảng 400 mét

Phát hiện 2 cha con tử vong ở Đắk Lắk, nghi phạm là con trai thiệt mạng cách hiện trường khoảng 400 mét

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Giờ linh điểm đúng 9 giờ sáng ngày mai (3/11/2025), Phật độ trời thương, 3 con giáp gặp thời gặp vận, tiền liên tục chảy về túi, mua nhà tậu xe hơn cả thiên hạ

Giờ linh điểm đúng 9 giờ sáng ngày mai (3/11/2025), Phật độ trời thương, 3 con giáp gặp thời gặp vận, tiền liên tục chảy về túi, mua nhà tậu xe hơn cả thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Quảng Trị: Hàng nghìn hộ dân vẫn ngập trong nước, 7 người chết và mất tích

Quảng Trị: Hàng nghìn hộ dân vẫn ngập trong nước, 7 người chết và mất tích

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
Không ngờ ăn vài lát gừng mỗi ngày lại bổ dưỡng chẳng kém nhân sâm

Không ngờ ăn vài lát gừng mỗi ngày lại bổ dưỡng chẳng kém nhân sâm

Dinh dưỡng 2 giờ 38 phút trước
Đúng 2 ngày đầu tuần (từ ngày 3/11 - 4/11/2025), 3 con giáp ngửa mặt hứng tiền, vận đỏ chạm nóc, sự nghiệp phất cờ lên hương, tiền tài tăng cấp số nhân

Đúng 2 ngày đầu tuần (từ ngày 3/11 - 4/11/2025), 3 con giáp ngửa mặt hứng tiền, vận đỏ chạm nóc, sự nghiệp phất cờ lên hương, tiền tài tăng cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (3/11-4/11), Thần Tài trao túi lộc khủng, 3 con giáp tiền bạc tự ắt đầy tay, công việc suôn sẻ trăm bề, tiêu tiền không phải lo nghĩ

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (3/11-4/11), Thần Tài trao túi lộc khủng, 3 con giáp tiền bạc tự ắt đầy tay, công việc suôn sẻ trăm bề, tiêu tiền không phải lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
1.458 lượng vàng của diễn viên Trương Ngọc Ánh chiếm đoạt, giá vàng biến động vụ án sẽ được giải quyết ra sao?

1.458 lượng vàng của diễn viên Trương Ngọc Ánh chiếm đoạt, giá vàng biến động vụ án sẽ được giải quyết ra sao?

Đời sống 3 giờ 6 phút trước
Thần Tài nối mệnh, 3 con giáp đổi đời giàu có, Phú Quý Phát Tài, kinh doanh đắc tài đắc lộc, vét cạn túi Thần Tài trong 7 ngày tới

Thần Tài nối mệnh, 3 con giáp đổi đời giàu có, Phú Quý Phát Tài, kinh doanh đắc tài đắc lộc, vét cạn túi Thần Tài trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Lâm Đồng: Vụ vỡ hồ chứa nước cả gia đình bị cuốn trôi trong đêm, bé gái tử vong, cha mẹ may mắn thoát nạn

Lâm Đồng: Vụ vỡ hồ chứa nước cả gia đình bị cuốn trôi trong đêm, bé gái tử vong, cha mẹ may mắn thoát nạn

Đời sống 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 2/11/2025: Biến động khó đoán, người mua vàng nhẫn sau một tuần lỗ gần 7 triệu

Giá vàng hôm nay, ngày 2/11/2025: Biến động khó đoán, người mua vàng nhẫn sau một tuần lỗ gần 7 triệu

Chồng H'Hen Niê nhận chỉ trích khi lấy sữa của vợ pha cà phê cho bạn bè uống

Chồng H'Hen Niê nhận chỉ trích khi lấy sữa của vợ pha cà phê cho bạn bè uống

Chồng H'Hen Niê xin lỗi khi lấy sữa của vợ pha cà phê cho bạn bè uống

Chồng H'Hen Niê xin lỗi khi lấy sữa của vợ pha cà phê cho bạn bè uống

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phát hiện 2 cha con tử vong ở Đắk Lắk, nghi phạm là con trai thiệt mạng cách hiện trường khoảng 400 mét

Phát hiện 2 cha con tử vong ở Đắk Lắk, nghi phạm là con trai thiệt mạng cách hiện trường khoảng 400 mét

1.458 lượng vàng của diễn viên Trương Ngọc Ánh chiếm đoạt, giá vàng biến động vụ án sẽ được giải quyết ra sao?

1.458 lượng vàng của diễn viên Trương Ngọc Ánh chiếm đoạt, giá vàng biến động vụ án sẽ được giải quyết ra sao?

Lâm Đồng: Vụ vỡ hồ chứa nước cả gia đình bị cuốn trôi trong đêm, bé gái tử vong, cha mẹ may mắn thoát nạn

Lâm Đồng: Vụ vỡ hồ chứa nước cả gia đình bị cuốn trôi trong đêm, bé gái tử vong, cha mẹ may mắn thoát nạn

Vụ đường dây lừa đảo hơn 300 tỉ đồng ở Campuchia: Bắt thêm 3 đối tượng liên quan

Vụ đường dây lừa đảo hơn 300 tỉ đồng ở Campuchia: Bắt thêm 3 đối tượng liên quan

Giá vàng hôm nay, ngày 2/11/2025: Biến động khó đoán, người mua vàng nhẫn sau một tuần lỗ gần 7 triệu

Giá vàng hôm nay, ngày 2/11/2025: Biến động khó đoán, người mua vàng nhẫn sau một tuần lỗ gần 7 triệu

Diễn biến MỚI vụ mẹ ruột và người tình đánh đập bé gái 9 tuổi ở TP.HCM

Diễn biến MỚI vụ mẹ ruột và người tình đánh đập bé gái 9 tuổi ở TP.HCM