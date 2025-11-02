Đến cùng thời điểm, toàn tỉnh vẫn còn gần 3.700 hộ dân với hơn 11.500 nhân khẩu bị ngập trong nước, tập trung chủ yếu ở các xã vùng trũng như Quảng Trạch, Trung Thuần, Lệ Thủy, Ninh Châu và Nam Hải Lăng. Nhiều tuyến giao thông liên xã, liên thôn vẫn bị chia cắt, hàng trăm điểm sạt lở được ghi nhận tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và khu vực miền núi.

Theo thông tin báo Tiền Phong , trong đó, 6 người tử vong được xác định tại các địa phương Ái Tử, Lìa, Trung Thuần, Quảng Trạch, Cam Hồng và phường Ba Đồn. Nạn nhân mất tích là anh Nguyễn Sỹ Hùng (27 tuổi, trú xã Bố Trạch) bị trượt chân ngã khi đi thả lưới. Các nạn nhân tử vong do bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua khu vực ngập sâu hoặc sạt lở.

Mưa lũ cũng gây thiệt hại nặng nề về tài sản: hơn 160 ha hoa màu bị ngập úng, hàng nghìn gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, cùng hơn 11 km kênh mương và bờ sông bị sạt lở, hư hại nghiêm trọng.

Theo thông tin báo Kinh Tế Đô Thị, bên cạnh đó, 30 điểm sạt lở đất cũng đã được ghi nhận, tập trung tại các xã Đakrông, Hướng Nghiệp, Nam Hải Lăng, Lệ Thủy, Tuyên Bình.... Trên biển, xảy ra 3 sự cố tàu thuyền tại các xã Ninh Châu, Cam Hồng và Hòa Trạch, trong đó một tàu hàng bị chìm, hai tàu cá bị đứt neo trôi dạt, rất may không có thiệt hại về người.

Toàn tỉnh đã sơ tán 505 hộ dân với 1.512 nhân khẩu tại các xã Đông Trạch, Tuyên Phú, Dakrông, Bắc Trạch, Mỹ Thuỷ… đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng tổ chức canh gác, cắm biển cảnh báo tại các ngầm tràn, khu vực sạt lở; bố trí barie chặn các tuyến đường nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

M ưa lũ cũng g ây thi ệt hại nặng nề về t ài s ản . Ảnh: Báo Tiền Phong.

Tính đến 20 giờ ngày 31/10, vẫn còn 2.372 hộ dân bị mất điện tại xã Quảng Trạch. Hệ thống hồ đập trên địa bàn được theo dõi chặt chẽ, tuy dung tích hồ đạt tới hơn 90% thiết kế nhưng vẫn đảm bảo an toàn.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cảnh báo, trong 6 đến 12 giờ tới, trên địa bàn vẫn có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không chủ quan, tránh đi lại qua khu vực ngập sâu, sạt lở, chủ động di dời khi có nguy cơ mất an toàn.

Hiện, mực nước trên các sông đang rút dần, song một số vùng thấp trũng vẫn còn ngập sâu. Các hồ, đập và đê điều trên địa bàn được vận hành an toàn, với dung tích đạt khoảng 85-87% thiết kế. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đang tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn và ổn định đời sống sau mưa lũ.