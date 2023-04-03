Quận 1: Bật gốc cây lớn khiến ít nhất 2 người bị thương ở cổng trường Trần Văn Ơn

Đời sống 03/04/2023 08:46

Các cơ quan chức năng liên quan nhanh chóng tiếp cận, xử lý hiện trường cây bật gốc trước cổng trường THCS Trần Văn Ơn, quận 1, TP.HCM.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TPHCM, khoảng 7 giờ sáng nay, 3-4, một cây xanh rất lớn trước cổng trường THCS Trần Văn Ơn, đường Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TP.HCM bị bật gốc, đổ chắn ngang đường.

Quận 1: Bật gốc cây lớn khiến ít nhất 2 người bị thương ở cổng trường Trần Văn Ơn - Ảnh 1
Ảnh: Pháp Luật TPHCM 

Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng liên quan nhanh chóng tiếp cận hiện trường và xử lý sự cố.

Đại diện UBND quận 1 xác nhận có tình trạng đổ cây tại khu vực này, hiện lực lượng chức năng đang đến xử lý và tìm nguyên nhân.

Quận 1: Bật gốc cây lớn khiến ít nhất 2 người bị thương ở cổng trường Trần Văn Ơn - Ảnh 2
Ảnh: Pháp Luật TPHCM 

"Theo ghi nhận ban đầu, sự việc xảy ra có người đã bị thương. Chúng tôi đang làm việc và sẽ cung cấp thông tin cụ thể"- vị đại diện này chia sẻ.

Dẫn nguồn tin từ báo Người Lao Động, nhiều nhân chứng tại hiện trường cho biết lúc này, trời không có gió. Cây xanh đổ đè lên khoảng 5 xe máy đang chạy trên đường. Ngoài ra còn có phụ huynh đang đưa con đến trường. Ít nhất có một phụ nữ và một học sinh bị thương. Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

 

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