Lực lượng công an tại TP.Phú Quốc (Kiên Giang) đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ tai nạn lao động khiến 1 thợ hồ tử vong.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, đến 10 giờ ngày 16.5, Trung tâm y tế TP.Phú Quốc vẫn đang lưu giữ thi thể ông L.V.C (50 tuổi, quê quán An Biên, Kiên Giang). Ông C. tử vong do tai nạn lao động khi đang thi công một công trình tòa nhà 5 tầng.

Phía trước nhà xác, có khoảng 4 - 5 người thân và đồng nghiệp của ông C. Ngoài ra còn có lực lượng dân phố túc trực, chờ lực lượng công an đến xử lý.

Cơ quan chức năng địa phương đến điều tra làm rõ nguyên nhân vụ một nam công nhân thiệt mạng do bị tai nạn lao động ở phường Dương Đông (TP Phú Quốc, Kiên Giang) - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Cụ thể, ông C. được xác định tử vong do tai nạn lao động khi đang thi công một công trình tòa nhà ở 5 tầng trên đường Nguyễn Trung Trực, đoạn dưới chân cầu Nguyễn Trung Trực (thuộc khu phố 2, P.Dương Đông, TP.Phú Quốc).

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, những người chứng kiến vụ việc cho biết, khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, một xe rùa chứa đầy hồ được kéo lên tầng 5 để thi công lót gạch nền. Khi xe được kéo đến tầng 4 thì bất ngờ rơi xuống, chưa rõ nguyên nhân.

Đúng thời điểm đó, ông C. ở tầng trệt, từ bên trong bước ra để lấy xi măng làm hồ thì chiếc xe rùa nói trên rơi trúng phần đầu khiến ông tử vong không lâu sau đó.

Khu vực xe rùa rơi xuống đất, trúng đầu ông L.V.C dẫn đến tử vong - Ảnh: Báo Thanh Niên

Một người dân ở gần công trình cho biết, thời điểm đó có nghe một tiếng động rất lớn, tưởng là nổ bình điện, khi ra xem thì thấy sự việc. Chủ công trình cho biết, đây là tai nạn lao động. Các bên đang khẩn trương khắc phục hậu quả.

Ghi nhận tại công trình, lực lượng công an tại TP.Phú Quốc và Viện KSND TP.Phú Quốc đang có mặt để điều tra làm rõ vụ tai nạn lao động khiến 1 thợ hồ tử vong.

