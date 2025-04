Ngày 29/4, Công an xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đang xác minh clip liên quan đến một nữ giáo viên bị tấn công tại trường học trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 29/4, Công an xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đang xác minh clip liên quan đến một nữ giáo viên bị tấn công tại trường học trên địa bàn.

Trước đó, clip dài 1 phút 21 giây được chia sẻ trong một nhóm kín, ghi lại cảnh người đàn ông có hành vi tấn công, chửi bới nữ giáo viên.

Hình ảnh trong clip thể hiện, người đàn ông đứng trước cửa lớp học to tiếng và có hành vi nắm tay nữ giáo viên, tát liên tiếp vào đầu, mặt cô giáo.

Người đàn ông yêu cầu cô giáo đi ra sân. Cô giáo có phân bua "em không phạt con anh" và cầu cứu sự giúp đỡ từ người khác nhưng không được. Tuy nhiên, người đàn ông túm tóc, đẩy nữ giáo viên ra sân dù có người can ngăn. Người đàn ông sau đó đẩy cô giáo đứng dưới mưa.

Người đàn ông túm tóc, bắt cô giáo đứng giữa trời mưa - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sự việc được xác định xảy ra vào chiều 28/4, tại điểm trường Bắc Thắng, cách trường chính Trường tiểu học và THCS Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An hơn 10 km.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An xác nhận đơn vị đã nhận được thông tin và báo cáo sự việc ban đầu từ nhà trường.

Cụ thể, sau giờ tan học, thời tiết mưa to, gió lớn nên giáo viên tại điểm trường đều ở lại chờ phụ huynh đến đón học sinh để đảm bảo an toàn. Lúc này, ông H.V.T. (phụ huynh có con học lớp 4) đến trước cửa lớp học to tiếng, đánh vào đầu cô giáo N.T.K.N. (giáo viên chủ nhiệm lớp ghép 3+4) sau đó kéo tay lôi cô giáo ra ngoài trời mưa tiếp tục hành hung.

Giáo viên và nhiều phụ huynh khác có mặt chứng kiến sự việc lên tiếng và đến can ngăn nhưng người đàn ông này vẫn có hành vi bạo lực với cô giáo.

Sau khi sự việc xảy ra, giáo viên và nhà trường đã báo với công an và chính quyền địa phương.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Hàng chục người Trung Quốc bị bắt vì hoạt động lừa đảo ở TP.HCM Ngày 29/4, Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng với thủ đoạn rất tinh vi do người Trung Quốc cầm đầu với sự giúp sức của nhóm người Việt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-huynh-xong-vao-truong-anh-tum-toc-co-giao-bat-ung-giua-mua-729023.html