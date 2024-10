Hiện công an thành phố Mỹ Tho đã phối hợp các cơ quan chức năng đến hiện trường trục vớt thi thể nạn nhân lên bờ để phục vụ cho công tác khám nghiệm, điều tra.

Theo VOV đưa tin, chiều 31/10, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, đang điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của một người phụ nữ, thi thể trôi trên sông Tiền.

Khoảng 13h30 ngày 31/10, người dân ở khu vực đường Hoàng Sa trên đường đi dọc bờ kè sông Tiền( thuộc phường 6, TP Mỹ Tho) thì phát hiện một thi thể đang trôi trên sông nên vội trình báo cơ quan công an. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân được xác định là nữ giới mặc đồ bộ màu đen chấm bi, trên người không có giấy tờ tùy thân.

Nhận tin báo, Công an thành phố Mỹ Tho đã phối hợp các cơ quan chức năng đến hiện trường trục vớt thi thể nạn nhân lên bờ để phục vụ cho công tác khám nghiệm, điều tra.

Hiện trường phát hiện thi thể chết trôi trên sông Tiền. Ảnh: VOV.

Bước đầu danh tính nạn nhân được xác định tên là N.T.Q.A. (34 tuổi, ngụ phường 6, TP Mỹ Tho). Được biết, tối qua 30/10, chị A. bỏ nhà đi, gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy, đến chiều nay thì người dân phát hiện thi thể của chị A. trôi trên sông Tiền.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang cũng phát hiện thi thể nữ trôi sông. Cụ thể theo báo Lao Động, ngày 18/10, lực lượng công an huyện Cái Bè và tỉnh Tiền Giang tiến hành điều tra, làm rõ một phụ nữ chết trôi.

Theo thông tin ban đầu, người dân xã An Cư (huyện Cái Bè, Tiền Giang) bất ngờ phát hiện một thi thể là phụ nữ đã tử vong trôi lờ đờ gần chân cầu An Cư. Thi thể trong tư thế nằm ngửa, có biểu hiện trương sình. Thời điểm này, người dân đã báo với lực lượng công an.

Ngay sau đó, các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, trục vớt thi thể và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ chết người phụ nữ này.

