Người dân phát hiện thi thể người phụ nữ nổi trên sông khi đi phà Bình Quới từ quận Bình Thạnh sang TP Thủ Đức (TPHCM)

Dẫn theo thông tin từ Báo CAND, chiều 26-9, Công an TP Thủ Đức, TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân một người phụ nữ được phát hiện chết dưới sông Sài Gòn.

Người dân kéo thi thể nạn nhân vào bờ - Ảnh: Báo CAND

Khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể trôi trên sông Sài Gòn đoạn qua bến đò Linh Đông, phường Linh Đông, TP Thủ Đức nên kéo vào bờ rồi trình báo cơ quan chức năng.

Theo thông tin từ Dân Trí, cơ quan chức năng TP Thủ Đức đã đến đưa thi thể người phụ nữ lên bờ và khám nghiệm. Hơn 15h, thi thể được lực lượng chức năng chở về nhà xác.

Thi thể nạn nhân được một số người cột dây kéo vào bờ phía phường Linh Đông, TP Thủ Đức - Ảnh: Dân Trí

Theo công an, nạn nhân là nữ giới có nhiều tóc bạc, mặc áo màu đen sọc trắng, quần màu đen. Thi thể chưa phân hủy.

Công an thông báo ai là thân nhân hoặc biết nạn nhân xin liên hệ Công an TP Thủ Đức để phối hợp điều tra, xử lý.

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