Sáng 21/4, Đội CSGT-TT Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) có mặt, phối hợp với công an địa phương để khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn tại giao lộ

Theo thông tin từ báo Người lao động, khoảng 6 giờ 30 sáng 21/4, bà N.T.D (SN 1956, trú đường Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) điều khiển xe máy BKS 43H1-288.16 đi qua nút giao thông phía đông cầu Tiên Sơn theo hướng đường Ngũ Hành Sơn – đường Lê Văn Hiến (thuộc quận Ngũ Hành Sơn). ực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực - Ảnh: Báo Người lao động Đến nút giao thông phía đông cầu Tiên Sơn (quận Ngũ Hành Sơn), bà D. bất ngờ va chạm với xe buýt Quảng An 1 tuyến R16, mang BKS 43B-053.51 do một nam tài xế (chưa rõ tên tuổi) điều khiển đi cùng chiều. ực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực - Ảnh: Báo Người lao động Sau đó, bà D. ngã xuống đường, bị bánh trước của xe buýt chèn lên, tử vong tại chỗ. Theo nguồn tin từ báo An toàn giao thông, sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông qua nút. Đồng thời, điều tra làm rõ guyên nhân vụ tai nạn. Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: An toàn giao thông Được biết, bà D. là cán bộ y tế về hưu, từng công tác tại trạm y tế địa phương.