Phát hiện người đàn ông tử vong ven đường nghi do tự ngã xe máy

Đời sống 02/04/2023 20:15

Sáng 31/3, trên tuyến huyện lộ ĐH.103 ở xã Thạch Văn (Thạch Hà, Hà Tĩnh), người dân phát hiện một người đàn ông tử vong ven tuyến đường ĐH.103, cạnh chiếc xe máy bị ngã

Theo thông tin từ Báo Hà Tĩnh, ngày 31/3 trên tuyến đường ĐH.103, thuộc địa phận xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà.

Vào thời gian trên, người dân phát hiện một người đàn ông tử vong ven tuyến đường ĐH.103, cạnh chiếc xe máy bị ngã. Nạn nhân được xác định là ông N.V.Th. (SN 1975, trú tại thôn Nam Văn, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà).

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Khu vực xảy ra vụ tai nạn khiến ông Th. tử vong. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Trước thời điểm xảy ra sự việc, trên địa bàn xã Thạch Văn có mưa.

Nhận tin báo, chính quyền xã Thạch Văn phối hợp với ngành chức năng huyện Thạch Hà có mặt tại hiện trường, làm rõ sự việc.

Theo cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân vụ việc do ông Th. không làm chủ được tay lái nên tự ngã, dẫn tới tử vong.

Trước đó, Người lao động từng đưa tin, khoảng 16 giờ 5/3, một người đàn ông khoảng 40 tuổi chạy xe máy trên đường Tân Sơn, hướng từ quận Tân Bình đi quận Gò Vấp (TP HCM). Khi đến đoạn thuộc phường 15, quận Tân Bình thì người đàn ông được cho là tông vào một cột sắt trên đường nên ngã xuống tử vong tại chỗ. Thời điểm xảy ra vụ việc, người dân nghe tiếng động mạnh.

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