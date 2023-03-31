Bắt 6 đối tượng lừa hàng trăm người đặt vé máy bay trên MXH chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Tin nóng 31/03/2023 12:46

Ngày 28/3, Công an TP.Bắc Giang đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ 6 đối tượng đã lừa khoảng 200 người vào bẫy để chiếm đoạt tiền tỷ

Theo thông tin trên báo Giáo dục & Thời đại, Công an TP.Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) nhận được đơn tố giác của chị Đ.T.D (SN 1985, trú tại phường Xương Giang, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 10.875.000 đồng khi đặt vé máy bay trên mạng xã hội Facebook.

Ngày 28/3, Công an TP. Bắc Giang đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Giang làm rõ và bắt giữ 6 đối tượng để điều tra về hành vi sử dụng công nghệ cao thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra Công an đã bắt giữ các đối tượng gồm: Vi Đức Quang (SN 1998), Vi Thị Thùy Linh (SN 2000), Vi Thị Thu Huyền (SN 2003) đều trú tại ấp Bưng Thuốc, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương).

Nguyễn Thị Mỹ Trang (SN 1994, trú tại Tổ 12, khu phố 1, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương), Vi Thị Thu Huyền (SN 2001, trú tại số 199/23 đường Nguyễn Đức Thuận, phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), Lê Thị Thu Hiền (SN 2001, trú tại số 99 đường S1, tổ 9, khu phố 3, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Bắt 6 đối tượng lừa hàng trăm người đặt vé máy bay trên MXH chiếm đoạt hàng tỷ đồng - Ảnh 1
Nhóm đối tượng có liên quan đến vụ án. Ảnh: Giáo dục và thời đại

Pháp luật & Đời sống cho biết, cơ quan công an xác định 6 đối tượng trên là người thực hiện hành vi phạm tội. Theo đó, các đối tượng sử dụng website “https://airbamboobooking.com” và tạo 7 fanpage là: “Phòng vé máy bay chính hãng”, “Đại lý vé máy bay toàn quốc”, “ViVa Boooking – Vé Máy Bay Siêu Rẻ”, “Săn Vé Máy Bay Nội Địa Giá Rẻ”, “Vé Máy Bay Nội Địa & Quốc Tế Chính Hãng”, “Đại Lý Vé Máy Bay Toàn Quốc” và “Đại lý vé máy bay nội địa” rồi chạy quảng cáo trên mạng xã hội Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt tài của khách hàng có nhu cầu đặt vé máy bay.

Công an TP. Bắc Giang đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Vi Đức Quang phát hiện, tạm giữ những đồ vật liên quan: bao gồm 1 bộ máy tính để bàn, 4 điện thoại di động, 1 xe ô tô nhãn hiệu Mazda CX5 và 1 xe mô tô Honda SH và một số đồ vật có liên quan.

Qua điều tra mở rộng, cơ quan công an xác định với phương thức thủ đoạn như trên, từ tháng 12/2022 đến nay các đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 200 khách đặt mua vé máy bay với số tiền trên 1 tỷ đồng.

Hiện Công an TP. Bắc Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

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