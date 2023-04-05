Phát hiện một thi thể nam sau vụ cháy lớn ở Bến xe Miền Đông cũ

Đời sống 05/04/2023 13:57

Khi đám cháy quán cơm trên quốc lộ 13, gần Bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh được dập tắt, lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện một thi thể nam thanh niên bên trong.

Theo thông tin từ bào Pháp Luật TPHCM, đám cháy bùng phát lúc 17 giờ 20 cùng ngày tại quán cơm số 72 Quốc lộ 13, phường 24 (cách cổng số 5 bến xe Miền Đông cũ chừng vài trăm mét). Phát hiện cháy, nhiều người bên trong quán cơm hô hoán rồi tháo chạy ra bên ngoài.

Phát hiện một thi thể nam sau vụ cháy lớn ở Bến xe Miền Đông cũ - Ảnh 1
Ảnh: Pháp Luật TPHCM 

Ngay sau đó, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, bao trùm toàn bộ quán cơm. Khói đen bốc lên cao nghi ngút hàng chục mét. Ngọn lửa sau đó lan sang hai cửa hàng điện thoại và phụ tùng ở bên cạnh.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ PCCC đến hiện trường triển khai dập lửa. Tuyến đường Quốc lộ 13 qua khu vực xảy ra cháy bị lực lượng chức năng phong tỏa để dập lửa. Đến 18 giờ 15, khói vẫn còn bốc lên nghi ngút.

Phát hiện một thi thể nam sau vụ cháy lớn ở Bến xe Miền Đông cũ - Ảnh 2
Ảnh Pháp Luật TPHCM 

Dẫn nguồn tin từ Zing News, UBND phường 26 (quận Bình Thạnh) cho biết vụ cháy xảy ra lúc 17h ngày 4/4. Đám cháy bùng lên tại quán cơm rồi lan sang dãy 18 phòng trọ cho khách thuê, nghỉ. Bên trong có 39 người đang thuê.

Khi vụ cháy xảy ra, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Bình Thạnh và Phòng PC07 đã có mặt dập lửa, cứu được 4 người và hướng dẫn 35 người thoát ra ngoài an toàn.

Phát hiện một thi thể nam sau vụ cháy lớn ở Bến xe Miền Đông cũ - Ảnh 3
Ảnh: Zing News

Sau khi hỏa hoạn được dập tắt, lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, phát hiện thi thể anh C. ở bên trong.

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