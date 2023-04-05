Hà Nội: Ra sức truy tìm tài xế hất văng công an phường

Đời sống 05/04/2023 13:44

Công an quận Thanh Xuân trong sáng 5/4 xác nhận vụ việc một tài xế ô tô đã có hành vi hất tung một cán bộ công an lên nắp ca pô tại khu vực Hạ Đình.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tài xế điều khiển xe ôtô đi vào đường cấm theo giờ nên gây tắc cục bộ tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân. Ngay sau đó, khi lượng chức năng đến xử lý, tài xế bất ngờ điều khiển ôtô hất văng một cán bộ công an lên nắp capo. Hậu quả khiến cán bộ công an phường Hạ Định bị thương nghiêm trọng phải đưa đi cấp cứu.

Hà Nội: Ra sức truy tìm tài xế hất văng công an phường - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Người Lao Động 

Thông tin từ Công an quận Thanh Xuân cho biết đơn vị đang truy tìm tài xế tông cảnh sát, hất văng lên nắp capo ở phường Hạ Đình.

Dẫn nguồn tin từ báo Tổ Quốc, Thượng tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng Công an quận Thanh Xuân cho biết cán bộ công an sau vụ việc bị thương ở chân phải và đã được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. Vị này cũng yêu cầu tất cả lực lượng chức năng truy tìm tài xế ô tô kể trên, điều tra làm rõ vụ việc.

 

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