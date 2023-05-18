Phẫn nộ: Trong cơn say xỉn, mẹ đánh con 1 tuổi tử vong chỉ vì quấy khóc khi đang ngủ

Đời sống 18/05/2023 10:40

Sau khi say xỉn về nhà, Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1995) đã ra tay đánh con trai 1 tuổi dẫn đến tử vong.

Dẫn nguồn tin từ báo Dân Việt, ngày 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1995, quê tỉnh An Giang) để điều tra làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân được xác định là cháu N.H.G.A. (SN 2022, con ruột của Thảo).

Cụ thể, Thảo làm nhân viên 1 quán karaoke và sinh sống cùng 2 con nhỏ là: N.H.G.B (sinh năm 2020) và N.H.G.A. (sinh năm 2022) tại 1 phòng trọ trên địa bàn phường Tân Định, thị xã Bến Cát.

Phẫn nộ: Trong cơn say xỉn, mẹ đánh con 1 tuổi tử vong chỉ vì quấy khóc khi đang ngủ - Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Thị Phương Thảo - Ảnh: Báo Dân Việt 

Khoảng 19g30 ngày 16/5, sau khi sử dụng rượu bia ở quán, Thảo về phòng và nằm phía dưới võng chỗ bé N.H.G.A ngủ. Thảo đang ngủ thì nghe bé N.H.G.A khóc nên Thảo đưa võng nhưng bé không nín khóc, Thảo dùng tay đánh mạnh nhiều cái vào người bé cho đến khi A. không còn khóc rồi nằm ngủ tiếp.

Đến khoảng 23g cùng ngày, Thảo thức dậy thì phát hiện bé A. không còn thở, người đã tím tái nên nhờ người đưa con đi cấp cứu. Tuy nhiên, bé N.H.G.A đã tử vong trước khi đưa vào viện trong tình trạng đa chấn thương.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ TP.HCM, qua làm việc với cơ quan điều tra, Thảo cũng khai nhận đã dùng tay đánh con nhiều cái nhưng không biết trúng vào chỗ nào, trước đó Thảo có sử dụng ma túy đá.

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