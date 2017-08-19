Phẫn nộ: Bé gái 10 tuổi bị chú ruột cưỡng hiếp suốt nửa năm, sinh con mà không biết mình đang... mang bầu

Đời sống 19/08/2017 10:49

Bị kẻ cầm thú là chú ruột cưỡng hiếp suốt nửa năm, bé gái 10 tuổi nay đã sinh con do lệnh cấm phá thai từ hội đồng xét xử.

Một bé gái 10 tuổi ở Ấn Độ vừa sinh con sau khi bị chú ruột hãm hiếp liên tục trong suốt 7 tháng. Đau lòng hơn là, ý thức non nớt của em không hề ý thức được việc mình mang thai hay sinh đẻ, chỉ biết là cơ thể rất đau khiến em không chịu đựng nổi.

Bố mẹ em đã phải nói dối rằng bé gái có sỏi trong bụng nên được các bác sĩ phẫu thuật để lấy sỏi ra. Theo trang tin tức Metro, bé sơ sinh nặng 2,2kg, chào đời tại bệnh viện ở Chandigargh vào sáng 17/8 bằng phương pháp sinh mổ, đã được cho làm con nuôi ngay sau đó.

Phẫn nộ: Bé gái 10 tuổi bị chú ruột cưỡng hiếp suốt nửa năm, sinh con mà không biết mình đang... mang bầu - Ảnh 1
Bé gái 10 tuổi đã sinh con sau khi bị chú ruột cưỡng hiếp suốt 7 tháng - Ảnh: Metro

Sau khi sinh, sức khỏe của hai mẹ con bé gái đều ổn định. Bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật cho biết: "Bé gái đã sinh em bé vào buổi sáng sau khi đẻ mổ. Bé sơ sinh nặng 2,2 kg. Còn bé gái 10 tuổi đã ổn định và đang ở trong phòng riêng".

Trước đó, dù bị cưỡng hiếp trong thời gian dài nhưng bé gái không hề nói với gia đình Chỉ đến khi em kêu bị đau bụng, gia đình đưa đi khám mới tá hỏa phát hiện bé gái đã mang thai được 30 tuần. Sau khi gặng hỏi, bé gái mới khai ra người chú ruột đã làm "chuyện người lớn" với mình từ rất lâu rồi.

Gia đình em lập tức tố cáo với cảnh sát và thủ phạm bị bắt giữ nhanh chóng. Tại phiên tòa xét xử, bé gái 10 tuổi buộc phải sinh đứa trẻ này thay vì phá thai theo nguyện vọng của gia đình nạn nhân.

Theo tòa án tối cao Ấn Độ, tất cả thai phụ mang thai từ 26 tuần trở lên không được phép nạo phá thai.

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