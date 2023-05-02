Đột kích bắt giữ bà trùm quán bar, phát hiện 25 người dương tính ma tuý

Đời sống 02/05/2023 19:43

Ngày 2/5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) đã ra quyết định bắt tạm giam bà trùm Bùi Thị Dung (37 tuổi) tổ chức sử dụng chất ma túy.

Theo thông tin từ báo Giao thông, vào khoảng 23h30 ngày 30/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Tổ công tác Công an tỉnh Hải Dương cùng Công an thị xã Kinh Môn ập vào kiểm tra quán bar H88-Club, có địa chỉ tại khu đô thị Thái Hà, phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn.

Đột kích bắt giữ bà trùm quán bar, phát hiện 25 người dương tính ma tuý - Ảnh 1

Lực lượng chức năng phát hiện 25 người dương tính ma tuý ở quán bar H88-Club -

Ảnh: Báo Giao thông

Lúc này, trong quán có 85 khách (23 nữ, 62 nam). Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện 25 người trong số này dương tính với chất ma túy.

Lực lượng chức năng còn phát hiện, thu giữ tổng cộng hơn 5,3 gam nghi là ma túy MDMA tại các vị trí sàn nhà, bậc cầu thang trong quán Ruby Club 18. Một số tang vật, phương tiện nghi để sử dụng trái phép chất ma túy cũng bị lực lượng chức năng thu giữ. 

Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng đã xác định có 25/85 người có kết quả dương tính với chất ma tuý.

Theo nguồn tin từ báo Dân trí, chiều 2/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời thực hiện lệnh khám xét và bắt tạm giam 4 tháng đối Bùi Thị Dung (37 tuổi, ở phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn) để điều tra về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đột kích bắt giữ bà trùm quán bar, phát hiện 25 người dương tính ma tuý - Ảnh 2

Hiện trường tổ công tác phát hiện 25 người trong số này dương tính với chất ma túy - 

Ảnh minh họa: Internet

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

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