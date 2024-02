Đang ở trong nhà, Thiên nghe thấy tiếng con vào xin phép ba để đi cùng mẹ về nhà ngoại. Cho rằng chị H không báo trước với mình, Thiên và vợ xảy ra cãi vã.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TPHCM, ngày 16-2, Công an huyện Mộ Đức đang tạm giữ hình sự đối với Trần Ngọc Thiên (28 tuổi, ngụ xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, đêm 15-2, chị LTMH (25 tuổi, vợ của Thiên) đến nhà cha mẹ chồng ở xã Đức Minh để đón hai con nhỏ về nhà mẹ đẻ ở xã Đức Chánh (huyện Mộ Đức) chơi.

Đang ở trong nhà, Thiên nghe thấy tiếng con vào xin phép ba để đi cùng mẹ về nhà ngoại.

Cho rằng chị H không báo trước với mình, Thiên và vợ xảy ra cãi vã. Sau đó, Thiên dùng dao đâm vợ chết tại chỗ rồi đến công an đầu thú.

Trước đó, vợ chồng Thiên đưa hai con nhỏ vào tỉnh Đồng Tháp mưu sinh. Vào tháng 3-2023, hai vợ chồng mâu thuẫn nên Thiên đưa hai con nhỏ về quê sinh sống. Chị H tiếp tục ở lại Đồng Tháp làm ăn, đến Tết thì về quê ăn.

Hiện trường vụ việc. Ảnh PLO

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, sáng 25-1, do mâu thuẫn gia đình, chị Thái Thị T. (1979, tại xóm Xuân Phú, xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) bỏ về nhà bố mẹ đẻ cách nhà khoảng 300m. Khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, Hoàng Văn Lan (1978, chồng chị T.) tìm đến nhà bố mẹ vợ để gặp chị T. Tại đây, khi chị T. ra nói chuyện, bất ngờ bị Lan dùng dao đâm chết tại chỗ.

Tiếp đó, bà Trương Thị P. (1951, mẹ vợ) ra can ngăn cũng bị Lan dùng hung khí đâm tử vong. Không những thế, Lan còn tiếp tục dùng dao đâm ông Thái Văn L. (1950, bố vợ) bị thương. Sau khi gây án, Lan đã bỏ trốn khỏi địa phương. Nạn nhân Thái Văn L. đã được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/on-con-ve-ngoai-nhung-khong-xin-phep-chong-am-vo-tu-vong-650678.html