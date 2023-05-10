Đớn đau: Mẹ đơn thân khóc nức nở trước phiên tòa xét xử người cha nhẫn tâm để con gái 8 tuổi bị đánh đến tử vong

Đời sống 10/05/2023 14:14

Sáng 10/5, trước cổng TAND cấp cao (TP.HCM) nhiều người dân đã tập trung, bày tỏ bức xúc trước vụ "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang hành hạ đến chết bé gái 8 tuổi.

Theo thông tin từ báo Dân trí, chị Hương Lê đi cùng nhóm bạn, mang theo băng rôn, hình ảnh liên quan đến vụ án "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang hành hạ đến chết bé gái 8 tuổi. Cả đêm qua nghĩ về vụ việc, chị không ngủ nổi, vừa đau đớn vừa mang một nỗi lo lắng mơ hồ. 

Đớn đau: Mẹ đơn thân khóc nức nở trước phiên tòa xét xử người cha nhẫn tâm để con gái 8 tuổi bị đánh đến tử vong - Ảnh 1
Chị Hương Lê đi cùng nhóm bạn có mặt từ sớm để theo dõi vụ án - Ảnh: Báo Dân trí

Một năm qua, nỗi ám ảnh về vụ án này, về nỗi đau mà bé gái phải chịu đựng và về tội ác dã man của 3 bị cáo, đặc biệt là của ông bố ruột Nguyễn Kim Trung Thái

Tại đây, chị Hương Lê cầm băng rôn in ảnh nạn nhân cùng dòng chữ: "V.A ngủ ngoan nhé. Ánh sáng công lý sẽ che chở con!". Người này trải lòng, chị đến tòa trong vai trò người mẹ có 3 con, không thể cầm lòng trước nỗi đau của trẻ nhỏ. Vợ chồng đã chia tay, chị hiểu phần nào sự thiệt thòi của đứa trẻ khi bố mẹ ly hôn dù chồng cũ của chị, bố của bọn trẻ luôn dành tình cảm, sự chăm sóc cho các con khi không còn sống chung... 

Đớn đau: Mẹ đơn thân khóc nức nở trước phiên tòa xét xử người cha nhẫn tâm để con gái 8 tuổi bị đánh đến tử vong - Ảnh 2
Người phụ nữ bạo hành bé V.A đến tử vong - Ảnh: ZingNews

Chị không tưởng tượng nổi việc bé V.A. bị bạo hành, bị lột đồ, nhốt vào chuồng chó, bị đánh đập... đến chết. chị Hương Lê nghẹn òa khóc nức nở không hiểu tại sao người bố có thể đối xử với con gái 8 tuổi của mình lạnh lùng, tàn độc, mất nhân tính như vậy. Ngay lúc này, những người có mặt trước cổng tòa cũng không kìm được nước mắt, nghẹn khóc trong nỗi xót xa cháu bé. 

Đớn đau: Mẹ đơn thân khóc nức nở trước phiên tòa xét xử người cha nhẫn tâm để con gái 8 tuổi bị đánh đến tử vong - Ảnh 3
Người mẹ 3 con nghẹn khóc khi nhắc đến tội ác của người bố với cháu bé trong vụ án - Ảnh: Báo Dân trí

Người mẹ đơn thân 3 con kể, không chỉ đến phiên xử phúc thẩm này, ngay khi vụ án đau lòng này xảy ra, khi Nguyễn Kim Trung Thái chưa bị bắt giam, chị và bạn bè đã đến chung cư nơi Thái ở lên tiếng tố cáo tội ác của người làm bố này. Hôm nay, chị đến tòa với mong mỏi ông bố này sẽ nhận bản án thích đáng với hành vi và tội ác bị cáo gây ra với chính con gái ruột. 

Theo nguồn tin từ báo ZingNews, HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng chưa có đủ cơ sở xác định Nguyễn Kim Trung Thái đồng phạm tội Giết người, nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của luật sư phía bị hại. Với phán quyết này của tòa, người bố này thoát tội "Giết người", nhận y án 8 năm tù.

Đớn đau: Mẹ đơn thân khóc nức nở trước phiên tòa xét xử người cha nhẫn tâm để con gái 8 tuổi bị đánh đến tử vong - Ảnh 4

Ông bố này nhiều lần chứng kiến cũng như tham gia đánh đập, bạo hành con gái -

Ảnh: Báo Dân trí

Luật sư Nguyễn Anh Thơm, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại cho biết: 20 năm làm nghề luật, tiếp xúc với nhiều tội ác, nhiều vụ phạm tội với trẻ em nhưng với ông Thơm, chưa vụ án nào kinh khủng, ám ảnh và đau đớn như thế này. 

Đớn đau: Mẹ đơn thân khóc nức nở trước phiên tòa xét xử người cha nhẫn tâm để con gái 8 tuổi bị đánh đến tử vong - Ảnh 5

Luật sư Nguyễn Anh Thơm, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại -

Ảnh: Người đưa tin

Nhiều người vẫn không lý giải nổi về tội ác của Nguyễn Kim Trung Thái. Trước tòa, bị cáo cũng nói "không hiểu vì sao" hành động vậy. Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, chỉ có thể giải thích động cơ của người này xuất phát từ sự tàn nhẫn, độc ác bên trong bộc phát ra, khi có cơ hội.

Chính thức: Giữ nguyên bản án 8 năm tù đối với cha ruột Nguyễn Kim Trung Thái trong vụ 'dì ghẻ' bạo hành bé gái 8 tuổi đến chết

Chính thức: Giữ nguyên bản án 8 năm tù đối với cha ruột Nguyễn Kim Trung Thái trong vụ 'dì ghẻ' bạo hành bé gái 8 tuổi đến chết

Ghi nhận tại tòa, HĐXX quyết định giữ nguyên phán quyết 8 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái.

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