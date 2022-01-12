Ở quốc gia này vẫn tồn tại chế độ đa thê, đàn ông thì quyết liệt đòi khôi phục chế độ một vợ một chồng như đàn bà lại cực lực phản đối

Đời sống 12/01/2022 14:01

Chế độ đa thê cực kỳ quen thuộc với thời cổ đại nhưng cuộc sống càng hiện đại thì chế độ này càng bị loại bỏ ở nhiều quốc gia để bảo vệ quyền lợi của phụ nữ. Tuy nhiên ở quốc gia này mọi thứ đều ngược lại hoàn toàn.

Chế độ đa thê là loại chế độ mà chúng ta rất quen thuộc, loại chế độ này rất thịnh hành trong xã hội phong kiến các nước Châu Á. Loại chế độ này khiến cho trong tư tưởng con người tràn ngập suy nghĩ trọng nam khinh nữ nhưng trong xã hội hiện đại đã dần tiêu biến đi. Tuy nhiên, vẫn còn một quốc gia mà ở đó vẫn thi hành chế độ đa thê. Điều khiến người ta không thể tưởng tượng nổi chính là đàn ông ở đây cực kỳ muốn bãi bỏ nó nhưng phụ nữ lại không đồng ý. Chúng ta cùng tìm hiểu một chút nhé.

Ở quốc gia này vẫn tồn tại chế độ đa thê, đàn ông thì quyết liệt đòi khôi phục chế độ một vợ một chồng như đàn bà lại cực lực phản đối - Ảnh 1

Quốc gia thần kỳ

Quốc gia được nhắc đến ở đây vẫn đang thi hành chế độ đa thê chính là Tajikistan hay còn gọi là Tadzhikistan thuộc vùng Trung Á. Đất nước này tuy có lãnh thổ rất nhỏ nhưng cũng là một nước cực kỳ xinh đẹp. Ở quốc gia này, ngành du lịch tương đối phát triển, mỗi một thành phố đều rất nhỏ và kém phát triển nhưng rất đẹp, là một nơi rất tốt để du lịch trên thế giới.

Ở quốc gia này vẫn tồn tại chế độ đa thê, đàn ông thì quyết liệt đòi khôi phục chế độ một vợ một chồng như đàn bà lại cực lực phản đối - Ảnh 2

Thế nhưng nếu bạn đến đất nước này sẽ phát hiện rằng quốc gia này rất kỳ diệu. Đó là vì phụ nữ vô cùng nhiều mà đàn ông thì lại ít ỏi đã đến sự chênh lệch rất lớn giữa hai giới tính tại đây. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là ở đây một người đàn ông hoàn toàn có thể cưới đến mấy người vợ vốn rất bình thường.

Ngọn nguồn lịch sử

Vào thế kỷ trước, thế giới phát sinh nhiều thay đổi lớn, hai cuộc cách mạng công nghiệp đã làm cho khoảng cách giữa các quốc gia ngày càng xa. Sau khi kết thúc thế chiến thứ hai, thế giới hình thành tình thế lưỡng cực tranh bá giữa Mỹ và Liên Xô mà các quốc gia khác chỉ biết bảo vệ chính mình. Tajikistan đương nhiên đứng về chủ nghĩa xã hội nhưng theo năm tháng trôi qua, hai thế cực giao tranh, cuối cùng Mỹ chiếm thế thượng phong, liên minh Liên Xô dần sụp đổ vì lý do kinh tế cùng nhiều lý do khác. Cuối cùng đến năm 1991 thì liên minh Liên Xô hoàn toàn tan rã, một gã khổng lồ cứ thế mà ngã xuống.

Ở quốc gia này vẫn tồn tại chế độ đa thê, đàn ông thì quyết liệt đòi khôi phục chế độ một vợ một chồng như đàn bà lại cực lực phản đối - Ảnh 3

Tajikistan là một nước nhỏ thuộc liên minh Liên Xô cũng xảy ra biến động lớn sau khi liên minh tan rã. Nền kinh tế trong nước liên tục sa sút, đến nay vẫn chưa thể có bước tiến dài, chỉ có thể dựa vào du lịch để duy trì hoạt động của đất nước. Đồng thời, trong thế chiến thứ hai, đất nước này cũng có tham gia vào cuộc chiến mà đấy nước họ vốn tương đối nhỏ, dân số ít ỏi nên hầu hết đàn ông đều đi chiến đấu giết địch. Điều này là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến lượng nam giới bị sụt giảm đáng kể. Cho đến này Tajikistan vẫn ở cục diện nữ thừa nam thiếu.

Ở quốc gia này vẫn tồn tại chế độ đa thê, đàn ông thì quyết liệt đòi khôi phục chế độ một vợ một chồng như đàn bà lại cực lực phản đối - Ảnh 4

Có xóa bỏ chế độ đa thê hay không?

Chính vì tình hình dân số đặc biệt như thế mà Tajikistan chỉ có thể chấp hành chế độ đa thê. Nhưng cứ theo cách đó thì bộ mặt của đất nước cũng đã thay đổi rất nhiều. Nhiều người cho rằng chế độ đa thê như thế thì đàn ông sẽ có địa vị rất cao, cuộc sống cũng cực kỳ tốt đẹp nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Một gia đình một chồng nhiều vợ như vậy rất dễ phát sinh mâu thuẫn, hơn nữa là đàn ông thì áp lực cuộc sống của bọn họ cũng tăng lên gấp bội. Vậy nên nhiều người đàn ông đã bắt đầu vận động chính phủ bãi bỏ chế độ đa thê đầy hoang đường này mà khôi phụ chế độ một vợ một chồng.

Ở quốc gia này vẫn tồn tại chế độ đa thê, đàn ông thì quyết liệt đòi khôi phục chế độ một vợ một chồng như đàn bà lại cực lực phản đối - Ảnh 5

Thế mà phụ nữ lại không muốn hủy bỏ chế độ đa thê đó bởi tình hình xã hội nữ nhiều nam ít nếu như bỏ đi chế độ đa thê thì sẽ có rất nhiều người phụ nữ không cách nào lập gia đình, cực kỳ gian nan. Đối với một quốc gia mà nói, sự thay đổi của chế độ này cũng không hề dễ dàng, cực kỳ quan trọng, phải cân nhắc cẩn thận bởi sợ rằng sẽ gây nên tình trạng bất ổn xã hội mới. Những bất ổn đó nếu như xảy ra sẽ khiến cho một quốc gia yếu ớt về kinh tế không thể chịu nổi.

Khang Hi đem anh giam lỏng nuôi như heo, thực sự tẻ nhạt chỉ có thể sinh con chơi cùng, sinh đến 29 đứa con

Khang Hi đem anh giam lỏng nuôi như heo, thực sự tẻ nhạt chỉ có thể sinh con chơi cùng, sinh đến 29 đứa con

Vị hoàng tử này không chỉ bị Khang Hi giam cầm xem như heo mà còn mặc kệ ông. Cuối cùng vì buồn chán quá ông chỉ còn biết chơi đùa cùng các vương phi, cuối cùng sinh đến 29 người con.

Xem thêm
Từ khóa:   #tin đời sống chế độ đa thê quốc gia chế độ đa thê thế chiến thứ hai tajikistan

TIN MỚI NHẤT

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 20 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 50 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 1 giờ 50 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 2 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 3 giờ 17 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau