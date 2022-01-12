Chế độ đa thê là loại chế độ mà chúng ta rất quen thuộc, loại chế độ này rất thịnh hành trong xã hội phong kiến các nước Châu Á. Loại chế độ này khiến cho trong tư tưởng con người tràn ngập suy nghĩ trọng nam khinh nữ nhưng trong xã hội hiện đại đã dần tiêu biến đi. Tuy nhiên, vẫn còn một quốc gia mà ở đó vẫn thi hành chế độ đa thê . Điều khiến người ta không thể tưởng tượng nổi chính là đàn ông ở đây cực kỳ muốn bãi bỏ nó nhưng phụ nữ lại không đồng ý. Chúng ta cùng tìm hiểu một chút nhé.

Thế nhưng nếu bạn đến đất nước này sẽ phát hiện rằng quốc gia này rất kỳ diệu. Đó là vì phụ nữ vô cùng nhiều mà đàn ông thì lại ít ỏi đã đến sự chênh lệch rất lớn giữa hai giới tính tại đây. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là ở đây một người đàn ông hoàn toàn có thể cưới đến mấy người vợ vốn rất bình thường.

Quốc gia được nhắc đến ở đây vẫn đang thi hành chế độ đa thê chính là Tajikistan hay còn gọi là Tadzhikistan thuộc vùng Trung Á. Đất nước này tuy có lãnh thổ rất nhỏ nhưng cũng là một nước cực kỳ xinh đẹp. Ở quốc gia này, ngành du lịch tương đối phát triển, mỗi một thành phố đều rất nhỏ và kém phát triển nhưng rất đẹp, là một nơi rất tốt để du lịch trên thế giới.

Ngọn nguồn lịch sử

Vào thế kỷ trước, thế giới phát sinh nhiều thay đổi lớn, hai cuộc cách mạng công nghiệp đã làm cho khoảng cách giữa các quốc gia ngày càng xa. Sau khi kết thúc thế chiến thứ hai, thế giới hình thành tình thế lưỡng cực tranh bá giữa Mỹ và Liên Xô mà các quốc gia khác chỉ biết bảo vệ chính mình. Tajikistan đương nhiên đứng về chủ nghĩa xã hội nhưng theo năm tháng trôi qua, hai thế cực giao tranh, cuối cùng Mỹ chiếm thế thượng phong, liên minh Liên Xô dần sụp đổ vì lý do kinh tế cùng nhiều lý do khác. Cuối cùng đến năm 1991 thì liên minh Liên Xô hoàn toàn tan rã, một gã khổng lồ cứ thế mà ngã xuống.

Tajikistan là một nước nhỏ thuộc liên minh Liên Xô cũng xảy ra biến động lớn sau khi liên minh tan rã. Nền kinh tế trong nước liên tục sa sút, đến nay vẫn chưa thể có bước tiến dài, chỉ có thể dựa vào du lịch để duy trì hoạt động của đất nước. Đồng thời, trong thế chiến thứ hai, đất nước này cũng có tham gia vào cuộc chiến mà đấy nước họ vốn tương đối nhỏ, dân số ít ỏi nên hầu hết đàn ông đều đi chiến đấu giết địch. Điều này là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến lượng nam giới bị sụt giảm đáng kể. Cho đến này Tajikistan vẫn ở cục diện nữ thừa nam thiếu.

Có xóa bỏ chế độ đa thê hay không?

Chính vì tình hình dân số đặc biệt như thế mà Tajikistan chỉ có thể chấp hành chế độ đa thê. Nhưng cứ theo cách đó thì bộ mặt của đất nước cũng đã thay đổi rất nhiều. Nhiều người cho rằng chế độ đa thê như thế thì đàn ông sẽ có địa vị rất cao, cuộc sống cũng cực kỳ tốt đẹp nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Một gia đình một chồng nhiều vợ như vậy rất dễ phát sinh mâu thuẫn, hơn nữa là đàn ông thì áp lực cuộc sống của bọn họ cũng tăng lên gấp bội. Vậy nên nhiều người đàn ông đã bắt đầu vận động chính phủ bãi bỏ chế độ đa thê đầy hoang đường này mà khôi phụ chế độ một vợ một chồng.

Thế mà phụ nữ lại không muốn hủy bỏ chế độ đa thê đó bởi tình hình xã hội nữ nhiều nam ít nếu như bỏ đi chế độ đa thê thì sẽ có rất nhiều người phụ nữ không cách nào lập gia đình, cực kỳ gian nan. Đối với một quốc gia mà nói, sự thay đổi của chế độ này cũng không hề dễ dàng, cực kỳ quan trọng, phải cân nhắc cẩn thận bởi sợ rằng sẽ gây nên tình trạng bất ổn xã hội mới. Những bất ổn đó nếu như xảy ra sẽ khiến cho một quốc gia yếu ớt về kinh tế không thể chịu nổi.