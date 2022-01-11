Khang Hi đem anh giam lỏng nuôi như heo, thực sự tẻ nhạt chỉ có thể sinh con chơi cùng, sinh đến 29 đứa con

Đời sống 11/01/2022 05:54

Vị hoàng tử này không chỉ bị Khang Hi giam cầm xem như heo mà còn mặc kệ ông. Cuối cùng vì buồn chán quá ông chỉ còn biết chơi đùa cùng các vương phi, cuối cùng sinh đến 29 người con.

Nhắc đến Khang Hi tin rằng mọi người đều tương đối quen thuộc bởi ông là vị hoàng đế nổi tiếng nhất triều đại nhà Thanh. Ông kế vị từ khi lên 8 tuổi, thời gian tại vị đã mang đến thời kỳ hưng thịnh nhất của nhà Thanh không chỉ yên ổn còn phồn vinh. Khang Hi cả đời cũng có rất nhiều con, trong đó có một hoàng tử bị ông hạ lệnh giam lỏng, cả đời không thể ra khỏi phủ. Cũng chính vì bị giam cầm mà trải qua một đời vô vị, mỗi ngày chỉ có thể sinh con để chơi đùa.

Khang Hi đem anh giam lỏng nuôi như heo, thực sự tẻ nhạt chỉ có thể sinh con chơi cùng, sinh đến 29 đứa con - Ảnh 1

Xuất thân hoàng tộc, được hoàng thượng sủng ái

Nhân vật chính mà chúng ta muốn nhắc đến hôm nay chính là Ái Tân Giác La Dận Thì. Anh sinh ra trong hoàng tộc, cha anh chính là hoàng đế Khang Hi nổi danh minh quân một đời. Như mọi người đều biết, Khang Hi cả đời phong lưu, đa tình, sinh ra rất nhiều con cái. Hơn nữa tuổi của các vị hoàng tử cũng không cách nhau xa, cũng rất tài giỏi.

Khang Hi đem anh giam lỏng nuôi như heo, thực sự tẻ nhạt chỉ có thể sinh con chơi cùng, sinh đến 29 đứa con - Ảnh 2

Tuy nhiên, có một số hoàng tử cũng không phải hoàn toàn thuận lợi trưởng thành nhưng trong các hoàng tử đó thì Ái Tân Giác La Dận Thì là người lớn tuổi nhất. Anh chính là hoàng tử duy nhất sau khi Khang Hi lần lượt mất đi 4 vị hoàng tử nên rất được Khang Hi yêu thương, giao cho rất nhiều việc quan trọng trong triều.

Kể công, tự kiêu và bắt đầu sinh lòng tranh đoạt

Anh may mắn từ nhỏ đã rất thông minh, học cái gì cũng nhanh, đối với những việc quan trọng mà Khang Hi giao phó đều hoàn thành rất tốt. Ngoài ra, anh còn có khả năng dẫn binh đạnh trận rất giỏi, nhiều lần xông pha trận mạc. Hơn nữa, anh không giống với các hoàng tử khác mà giành được không ít chiến công nhờ bản lĩnh của chính mình chứ không phải nhờ người khác.

Khang Hi đem anh giam lỏng nuôi như heo, thực sự tẻ nhạt chỉ có thể sinh con chơi cùng, sinh đến 29 đứa con - Ảnh 3

Với những công lao đã làm được, anh nhanh chóng được phong vương là Trực Quận Vương. Từ đó, Khang Hi càng thêm coi trọng anh. Chính vì được Khang Hi coi trọng mà anh bắt đầu sinh lòng không an phận. Anh biết rõ Khang Hi đã định Thái Tử nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào vị trí đó, đồng thời bắt đầu trù tính kế hoạch đoạt vị.

Bị Khang Hi giam lỏng, sầu não thất bại

Ban đầu, anh hành động cẩn thận và không để cho Khang Hi thấy được dã tâm của mình, mãi cho đến khi thái tử phạm sai lầm, bị Khang Hi phế bỏ đồng thời đem cho anh giám sát. Chuyện này đã cho anh nhìn thấy hi vọng của mình, bắt đầu trở nên sốt ruột, quên hết những cẩn trọng của trước kia. Thậm chí ông còn đề nghị Khang Hi xử tử phế thái tử.

Khang Hi đem anh giam lỏng nuôi như heo, thực sự tẻ nhạt chỉ có thể sinh con chơi cùng, sinh đến 29 đứa con - Ảnh 4

Cũng bởi vì hành vi liều lĩnh này mà đã khiến cho Khang Hi chán ghét. Phải biết rằng từ xưa đến giờ gia đình hoàng tộc luôn vô tình, ở trong hoàng tộc không hề có tình anh em chân chính. Những người anh em khác nhìn thấy liền muốn tìm cách diệt trừ anh, sau khi thấy Khang Hi đã sinh lòng chán ghét liền dồn dập đổ dầu vào lửa đưa ra hết thảy những lời bịa đặt hãm hại anh.

Khang Hi đem anh giam lỏng nuôi như heo, thực sự tẻ nhạt chỉ có thể sinh con chơi cùng, sinh đến 29 đứa con - Ảnh 5

Kết cục là Dận Thì thậm chí còn không giữ được thân phận hoàng tử, cuối cùng bị Khang Hi giam lỏng. Anh bị giáng làm dân thường nhưng cuộc sống thường ngày vẫn có người chăm lo chu toàn nên sống rất nhàn hạ. Anh cứ vậy mỗi ngày không có việc để làm, chỉ có thể cùng tiểu thiếp chơi đùa. Các người vợ của anh cuối cùng sinh cho anh đến 29 đứa con.

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