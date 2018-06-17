Nước ép bí đỏ - Thức uống rẻ tiền, chữa bách bệnh hiệu quả đến không ngờ

Đời sống 17/06/2018 14:52

Thường xuyên uống nước ép bí đỏ sẽ giúp phòng ngừa và chữa một số bệnh nguy hiểm như tiểu đường, sỏi thận, tim mạch... hiệu quả đến không ngờ.

Bí đỏ là thực phẩm quen thuộc chứa nhiều dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, ngoài chế biến thành món ăn, uống nước ép bí đỏ có thể giúp chữa được nhiều căn bệnh nguy hiểm.

Nước ép bí đỏ - Thức uống rẻ tiền, chữa bách bệnh hiệu quả đến không ngờ - Ảnh 1
Nước ép bí đỏ không chỉ bổ mà còn công dụng chữa nhiều bệnh hiệu quả đến không ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Nước ép bí đỏ chữa bệnh gì?

Tốt cho xương và mắt

Bí đỏ giàu carotene, chất này khi vào cơ thể được chuyển hóa thành Vitamin A nên giúp duy trì thể lực và tốt cho mắt.

Nước ép bí đỏ - Thức uống rẻ tiền, chữa bách bệnh hiệu quả đến không ngờ - Ảnh 2
Thường xuyên dùng nước ép bí đỏ sẽ giúp cải thiện thị lực rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, bí đỏ còn chứa một lượng lớn canxi, natri, kali..., những chất giúp ngăn ngừa loãng xương cũng như ổn định huyết áp.

Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Bí đỏ chứa tryptophan có tác dụng giúp cơ thể thư giãn và ngủ ngon hơn. Ngoài ra, những người bị trầm cảm nhẹ thường xuyên uống nước ép bí đỏ sẽ giúp tinh thần tốt hơn và quá trình điều trị bệnh sẽ đạt kết quả như mong muốn.

Hỗ trợ tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ khá cao trong bí đỏ, có tác dụng loại bỏ các độc tố ra khỏi đường tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Vì thế, dùng nước ép bí đỏ mỗi ngày có thể phòng ngừa và chữa lành các bệnh về tiêu hóa như loét dạ dày, tá tràng và các dạng nhiễm trùng khác trong ruột.

Tốt cho tim

Nước ép bí đỏ - Thức uống rẻ tiền, chữa bách bệnh hiệu quả đến không ngờ - Ảnh 3
Trái tim khỏe mạnh là một trong những lợi ích của nước ép bí đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Chất physterol và các axit béo như omega 3, omega 6 trong loại thực phẩm này có tác dụng làm giảm lượng cholesterol xấu, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh tim mạch hiệu quả.

Bệnh tiểu đường

Với người bị tiểu đường, nước ép bí đỏ là thức uống giúp điều trị bệnh tuyệt vời. Bởi thực phẩm này chứa một số chất giúp hạ đường huyết trong máu, có tác dụng phòng ngừa bệnh tiểu đường.

Hơn nữa, thức uống này còn giúp kìm hãm sự phát triển và những biến chứng khác đối với những người đã bị bệnh.

Ngăn ngừa ung thư

Nước ép bí đỏ - Thức uống rẻ tiền, chữa bách bệnh hiệu quả đến không ngờ - Ảnh 4
Nước bí đỏ có khả năng ngăn ngừa ung thư - Ảnh minh họa: Internet

Theo nghiên cứu của các chuyên gia thuộc trường Đại học Harvard (Mỹ), những thực phẩm có màu vàng như bí đỏ, khoai lang... chứa nhiều chất chống oxy hóa và beta- carotene nên có tác dụng ngăn ngừa bệnh ung thư.

Cách làm nước ép bí đỏ chữa bệnh

Chuẩn bị:

Bí đỏ: 300g

Đường trắng: 3 muỗng canh

Cách làm:

Bước 1: Bạn gọt vỏ bí đỏ và bỏ ruột rồi đem đi rửa thật sạch, cắt thành những miếng nhỏ.

Bước 2: Cho bí đỏ đã cắt vào máy ép lấy nước. Nếu không có máy ép, bạn có thể cho vào máy sinh tố xay nhuyễn cùng với ít nước, rồi lọc lấy nước bỏ bã.

Bước 3: Bạn rót nước ra ly và cho đường vào khuấy đều là có thể thưởng thức được ngay. Dùng thức uống này 1 - 2 lần/ngày đều đặn trong khoảng một thời gian ngắn, bạn sẽ bất ngờ trước kết quả nhận được.

Nước ép bí đỏ - Thức uống rẻ tiền, chữa bách bệnh hiệu quả đến không ngờ - Ảnh 5
Với vài bước đơn giản bạn đã có thức uống điều trị được nhiều bệnh nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Biết được cách làm nước ép bí đỏ, bạn hãy tập thói quen dùng mỗi ngày để tận dụng khả năng trị bệnh hiệu quả của nó.

 

Biết được những tác dụng tuyệt vời này, bạn sẽ bổ sung ngay 1 ly nước ép dứa vào mỗi bữa sáng

Biết được những tác dụng tuyệt vời này, bạn sẽ bổ sung ngay 1 ly nước ép dứa vào mỗi bữa sáng

Dứa là loại trái cây thơm ngon và bổ dưỡng được nhiều người yêu thích. Bên cạnh đó, loại quả này còn được ví như “tiên dược” giúp mang lại những tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

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