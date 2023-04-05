Trên đường đi học, nữ sinh lớp 6 ở Hà Tĩnh để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy xuống sông tự tử.

Theo thông tin từ báo Vietnamnet, ngày 5/4, đại diện Trường THCS Kỳ Sơn (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, một nữ sinh lớp 6 đã để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy cầu tự tử.

Cụ thể, khoảng 7h sáng cùng ngày, em Dương Phạm P.T (học sinh lớp 6A, Trường THCS Kỳ Sơn) đi học bằng xe máy điện nhưng không đến trường. Đến khoảng 8h30, người dân phát hiện chiếc xe máy điện dừng bên cầu Rào Trổ (bắc qua sông Rào Trổ, ranh giới giữa xã Kỳ Lâm và xã Kỳ Sơn) nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường nơi nữ sinh tự tử. Ảnh: Vietnamnet

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã phối hợp với gia đình tìm kiếm tung tích nữ sinh. Sau 2 tiếng đồng hồ, lực lượng liên quan đã tìm thấy thi thể em T. ở dưới sông.

"Trước khi mất, T. đã để lại một bức thư tuyệt mệnh. Hiện lực lượng công an đang giữ lá thư để điều tra. Em T. là học sinh giỏi của trường, vừa rồi mới có kết quả đậu học sinh giỏi huyện môn Ngữ Văn. Sau sự việc, tập thể nhà trường đã xuống động viên gia đình và hỗ trợ gia đình tìm kiếm thi thể em T.", đại diện Trường THCS Kỳ Sơn nói.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-sinh-lop-6-e-lai-thu-tuyet-menh-roi-gieo-minh-xuong-song-tu-tu-569721.html