Nữ họa sĩ trẻ Việt Nam cùng Tinder sáng tạo bộ tranh ý nghĩa nhân ngày Phụ nữ Việt Nam  

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Tinder cộng tác cùng nữ họa sĩ trẻ Slim.illus kể câu chuyện về bức tranh hẹn hò trực tuyến của các bạn nữ trẻ tại Việt Nam với màu sắc tươi mới.

Theo khảo sát của Tinder, các thành viên đã không còn quá kì vọng vào việc tìm kiếm một tình yêu đích thực. Thay vào đó, họ mong muốn có một hành trình khám phá mới mẻ với nhiều kết nối ý nghĩa khác.

Qua những bức vẽ từ chính câu chuyện Tinder của bản thân và bạn bè, Slim.illus cùng Tinder hi vọng có thể giúp các bạn gái tạo nên nhiều hơn nữa những khoảnh khắc ý nghĩa khi kết nối bạn mới qua ứng dụng hẹn hò.

Nhiều định kiến trong chuyện hẹn hò đã không còn là rào cản đối với phụ nữ nhờ những trải nghiệm mà Tinder mang lại. Slim.illus chia sẻ: “Trước đây, tôi từng chứng kiến các chị em e dè không dám sử dụng Tinder vì sợ bị đánh giá. Giờ đây, các bạn nữ hoàn toàn thoải mái chia sẻ việc quẹt phải thành công trên Tinder”. Thông qua bộ tranh của mình, Slim.illus muốn cổ vũ các bạn nữ tự tin kết nối với bạn mới trên Tinder và khẳng định sự đa dạng của ứng dụng hẹn hò chính là một nét đẹp của xã hội ngày nay.

Các thành viên nữ của Tinder tin rằng chủ động nhắn tin trên ứng dụng hẹn hò giúp họ trở thành những cô nàng tự tin và cuốn hút hơn. Slim.illus chia sẻ cách chào hỏi sáng tạo để phá vỡ sự ngại ngùng khi tương hợp trên Tinder như gửi một bài hát thú vị, hay chia sẻ một chiếc GIF để bắt đầu một cuộc trò chuyện.

Theo khảo sát của Tinder, các bạn nữ độc thân tại Việt Nam cảm thấy việc hẹn hò trên Tinder đã giúp họ tự nhận thức sâu sắc hơn và tự tin hơn về bản thân. Với Slim.illus: “Cho bản thân cơ hội để trải nghiệm trên Tinder mang ý nghĩa như một động lực giúp tôi bước ra khỏi vùng an toàn của mình và khám phá những khía cạnh mới của bản thân".

Các bạn nữ không chỉ đến với Tinder để xây dựng các kết nối ý nghĩa hơn, mà họ còn nâng cao tiêu chuẩn hẹn hò của bản thân. Họ thích tương hợp với những hồ sơ đã được xác minh, những hình ảnh thể hiện rõ mặt cùng một vài dòng giới thiệu gợi ý về tính cách của đối phương.

Phần lớn người trẻ Việt Nam cho biết họ mong muốn tìm kiếm những đối tượng có dấu hiệu ‘cờ xanh’ lành mạnh. Điều này được Slim.illus minh họa qua cách các bạn nữ tìm kiếm các dấu hiệu tích cực một đối tượng Tinder tiềm năng cần phải có.

Nói về dự án lần này của mình với Tinder nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, Slim.illus chia sẻ: “Từ những trải nghiệm tích lũy được qua mỗi lượt tương hợp Tinder, tôi khám phá con người thật bên trong chính mình. Tôi hy vọng qua bộ tranh hợp tác với Tinder lần này, mọi người sẽ nhận thấy rằng bối cảnh hẹn hò ngày nay không còn những định kiến giới hạn phụ nữ trong việc chủ động tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình và sẽ thấy tự tin thể hiện bản thân trên Tinder”.

Tuy mỗi hành trình đều mang một màu sắc khác nhau nhưng ai cũng có thể có được những trải nghiệm tuyệt vời trên Tinder để khám phá bản thân và xây dựng mối quan hệ lâu dài trên hành trình phía trước.