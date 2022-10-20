Vì sao bạn nên thiết kế landing page khi chạy quảng cáo?

Xã hội 20/10/2022 16:07

Để giúp các bạn hiểu hơn về lĩnh vực này thì hôm nay chúng tôi sẽ mang tới cho bạn những thông tin hữu ích liên quan đến thiết kế landing page quảng cáo để bạn tham khảo.

Thương mại điện tử đã dần trở thành một phần không thể thiếu trong kinh doanh online, chúng ta có thể thấy rõ điều này qua rất nhiều các website được hình thành và những dịch vụ liên quan đến thiết kế web cũng ngày càng phát triển. Tuy nhiên rất nhiều khách hàng tới nay vẫn còn thắc mắc rằng vì sao khi có website rồi lại cần thiết kế landing page quảng cáo để hỗ trợ cho marketing? Để giúp các bạn hiểu hơn về lĩnh vực này thì hôm nay chúng tôi sẽ mang tới cho bạn những thông tin hữu ích liên quan đến thiết kế landing page quảng cáo để bạn tham khảo.

Mục đích của việc thiết kế landing page quảng cáo

Nếu như bạn là một người am hiểu trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử hoặc có tìm hiểu sâu rộng về thiết kế website thì bạn sẽ biết được thiết kế landing page là gì, đây thực chất là một dạng website phụ hỗ trợ cho việc quảng bá sản phẩm cũng như nâng cao thương hiệu cho các doanh nghiệp.

Mục đích của khách hàng khi muốn thiết kế landing page quảng cáo cũng khá rõ ràng khi:

  • Truyền tải những chiến dịch marketing quảng cáo của mình tới khách hàng một cách nhanh chóng nhất.
  • Mang những thông tin về sản phẩm, dịch vụ của công ty mình tới khách hàng một cách chính xác nhất.
  • Sử dụng landing page để tăng lượt truy cập cũng như hỗ trợ gia tăng doanh số bán hàng cho doanh nghiệp.
  • Thông qua landing page để tiếp cận khách hàng một cách nhanh chóng, thực hiện chăm sóc khách hàng một cách hiệu quả.
  • Mục đích cuối cùng đó là có được thông tin khách hàng cũng như thống kê được số lượng khách hàng tiềm năng.
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Rất nhiều doanh nghiệp đã sử dụng landing page quảng cáo

Lý do doanh nghiệp cần phải thiết kế landing page quảng cáo

Như đã nói thì hiện nay các doanh nghiệp đều áp dụng các hình thức kinh doanh online qua website thương mại điện tử, tuy nhiên nếu cứ mãi sử dụng website mà không thay đổi hoặc mang đến những làn gió mới trong kinh doanh thì sẽ rất nhanh khiến cho khách hàng cảm thấy nhàm chán. Chính vì thế thiết kế landing page quảng cáo sẽ là một làn gió mới giúp các doanh nghiệp có thể thu hút sự quan tâm của khách hàng, mang đến sự hiệu quả tốt nhất trong kinh doanh online cho công ty bạn.

Việc thiết kế landing page sẽ mang tới những lợi ích lớn cho doanh nghiệp bạn như:

  • Đẩy nhanh các chiến dịch quảng bá sản phẩm, dịch vụ.
  • Tiếp cận nhanh chóng tới lượng khách hàng mục tiêu của công ty.
  • Hỗ trợ bán hàng hiệu quả, gia tăng doanh số cho doanh nghiệp.
  • Gia tăng lượng truy cập cho website chính, gia tăng thương hiệu của bạn trên thị trường online.
  • Giúp bạn có một kênh marketing hoàn toàn mới mẻ, hiệu quả mà tiết kiệm chi phí.

Với những lý do rõ ràng như vậy thì chắc chắn doanh nghiệp nào cũng sẽ cần thiết kế landing page trong các chiến dịch quảng bá sản phẩm và dịch vụ của mình, nếu bạn chưa chọn được công ty thiết kế ưng ý thì hãy đến với Prodima Việt Nam của chúng tôi. Là một trong những công ty Digital Marketing hàng đầu thị trường thì Prodima Việt Nam hứa hẹn sẽ mang tới cho bạn những landing page chất lượng nhất, qua đó hỗ trợ cho các chiến dịch quảng cáo của bạn đạt được những hiệu quả cao.

Vì thế, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và thảo luận chi tiết về thiết kế và tối ưu landing page tốt nhất.

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Từ khóa:   Marketing Online

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