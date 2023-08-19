NÓNG: Lùi lịch công bố điểm trúng tuyển đại học năm 2023

Đời sống 19/08/2023 14:30

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo chính thức tăng số lần lọc ảo, lùi thời gian công bố điểm chuẩn đại học năm 2023 hai ngày so với dự kiến.

Theo thông tin từ VietNamNet, Bộ GD-ĐT cho biết, năm 2023, Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ cung cấp nhiều nguồn dữ liệu hơn để hỗ trợ các trường sử dụng trong nhiều phương thức xét tuyển trong đợt 1, đồng thời thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển theo ngành (không phải đăng ký xét tuyển theo tổ hợp và phương thức xét tuyển). 

Cũng vì vậy, các trường cần nhiều thời gian hơn dự kiến để hoàn thành việc xét tuyển. Do đó, Bộ GD-ĐT quyết định điều chỉnh tăng 2 ngày và tăng thêm số lần lọc ảo so với Kế hoạch xét tuyển và lọc ảo ban đầu, tại Quyết định số 923/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023; Công văn số 1919/BGDĐT-GDĐH ngày 28/4/2023 hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Công văn số 3996/BGDĐT-GDĐH ngày 8/8/2023 về việc triển khai công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023.

Việc công bố điểm trúng tuyển, kết quả chính trúng tuyển và xác nhận nhập học của thí sinh cũng vì thế được điều chỉnh tương ứng theo kế hoạch này.

NÓNG: Lùi lịch công bố điểm trúng tuyển đại học năm 2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo Dân Trí, theo kế hoạch trước đó, từ 12/8 đến 17h ngày 20/8, cơ sở đào tạo tải dữ liệu, thông tin xét tuyển; điểm thi tốt nghiệp THPT; kết quả học tập cấp THPT trên hệ thống; điểm các kỳ thi (nếu có).

Bộ GD&ĐT hỗ trợ các trường lọc ảo 6 lần như những năm trước. Kết quả cuối cùng được Bộ GD&ĐT trả về để các trường công bố cho thí sinh.

Sau 17h ngày 20/8 đến trước 17h ngày 22/8, các trường đại học thực hiện công bố điểm chuẩn, kết quả trúng tuyển đợt 1 tới thí sinh.

Hiện Bộ GD&ĐT đang phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước tiến hành quy trình xử lý nguyện vọng, lọc ảo, tổ chức xét tuyển đại học năm 2023.

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Các cơ sở đào tạo thông báo thí sinh trúng đợt 1, sớm nhất 17h ngày 20/8 muộn nhất 22/8.

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Từ khóa:   điểm chuẩn đại học điểm trúng tuyển đại học tuyển sinh đại học

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