Sáng 17/4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang triển khai lực lượng tìm kiếm nam thanh niên nghi nhảy cầu Sêrêpốk tự tử và hiện đang mất tích

Theo thông tin báo Người lao động, khoảng 23 giờ 20 phút ngày 16/4, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được thông tin người dân phát hiện 1 nam thanh niên nghi nhảy cầu Sêrêpốk tự tử và hiện đang mất tích.

Nam thanh niên nghi nhảy cầu Sêrêpốk mất tích - Ảnh: Người lao động

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp tìm kiếm 1 thanh niên dưới sông Sêrêpốk. Tuy nhiên, do trời tối, việc triển khai lực lượng gặp nhiều khó khăn, không đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ.

Sáng nay (17/4), Tổ công tác Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH tiếp tục triển khai các phương án cứu nạn cứu hộ.

Trước đó báo Pháp luật thông tin, khoảng 18 giờ 30 phút tối ngày 11/4, người dân lưu thông qua cầu Thủ Thiêm 2 phát hiện nam thanh niên khoảng 25 tuổi dừng lại trên cầu leo qua lan can, nhảy xuống sông Sài Gòn rồi mất tích. Đến gần 20 giờ tối ngày 11/4, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM vẫn đang tìm kiếm nam thanh niên nhảy cầu Thủ Thiêm 2 (nối quận 1 và TP Thủ Đức) mất tích.

Cảnh sát lặn tìm nam thanh niên nhảy cầu Thủ Thiêm 2 mất tích trong đêm - Ảnh: Pháp luật

Quảng Bình: Đã tìm được nam sinh lớp 8 để lại lời nhắn nghi nhảy cầu tự tử Liên quan đến vụ nam sinh bỏ nhà ra đi nghi nhảy cầu tự tử, sau nhiều ngày tìm kiếm lực lượng chức năng đã bất ngờ tìm thấy em này tại 1 nhà hàng ở TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/no-luc-tim-kiem-nam-thanh-nien-nghi-nhay-cau-serepok-giua-em-573121.html