Lực lượng chức năng tích cực lặn tìm nam thanh niên nhảy cầu Thủ Thiêm 2 rồi mất tích

Đời sống 11/04/2023 20:51

Lực lượng chức năng hiện đang tích cực lặn tìm nam thanh niên nhảy cầu Thủ Thiêm 2 mất tích.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, đến gần 20 giờ tối ngày 11/4, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM vẫn đang tìm kiếm nam thanh niên nhảy cầu Thủ Thiêm 2 (nối quận 1 và TP Thủ Đức) mất tích.

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút tối cùng ngày, người dân lưu thông qua cầu Thủ Thiêm 2 phát hiện nam thanh niên khoảng 25 tuổi dừng lại trên cầu.

Người này được cho là đã leo qua lan can, nhảy xuống sông Sài Gòn rồi mất tích. Do diễn biến quá nhanh, không ai kịp ngăn cản.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng có mặt lặn tìm nạn nhân.

Vụ việc khiến nhiều phương tiện đi qua cầu Thủ Thiêm 2 ùn ứ.

Lực lượng chức năng tích cực lặn tìm nam thanh niên nhảy cầu Thủ Thiêm 2 rồi mất tích - Ảnh 1
Cảnh sát lặn tìm nam thanh niên nhảy cầu Thủ Thiêm 2 mất tích trong đêm - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, khoảng 12h trưa ngày 30/3, người dân lưu thông qua cầu cũng nhìn thấy cô gái đi xe máy hướng về TP. Thủ Đức. Khi đến giữa cầu thì người này được cho là để lại xe máy, đôi dép rồi leo qua lan can, nhảy xuống sông Sài Gòn.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TPHCM đã huy động lực lượng có mặt tại hiện trường, triển khai tìm kiếm cô gái. Tại hiện trường, chiếc xe tay ga để lại trên cầu có BS: 59X2-026.74.

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Nghi có học sinh nhảy cầu, người dân đã báo sự việc lên chính quyền địa phương để tổ chức tìm kiếm.

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