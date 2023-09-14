Những vụ cháy thương tâm trong căn nhà ống không có lối thoát hiểm, 'chuồng cọp' quây kín

Đời sống 14/09/2023 07:52

Những vụ cháy nổ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

3 nạn nhân tử vong tại căn nhà ống trong ngõ Thổ Quan, Hà Nội

Theo thông tin từ báo Hà Nội Mới vụ cháy xảy ra khoảng 5h22 ngày 8-7, tại địa chỉ số nhà 12, ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa. 4 đơn vị, 2 xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ, xe chở phương tiện và cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an quận Đống Đa, quận Hai Bà Trưng, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 (Công an thành phố Hà Nội) được điều động ngay sau đó, có mặt tại hiện trường khoảng 5h26. Đến khoảng 7h37 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt, tuy nhiên, vụ cháy đã để lại hậu quả lớn, làm 3 người tử vong vì đều mắc kẹt trong nhà là cháu N.Q.M (sinh năm 2010); cháu N.P.U (sinh năm 2012) và chị D.T.D (sinh năm 2004) đều là người thân của chủ nhà.

Cháy nhà ở Hòa Bình 2 người tử vong, 4 người bị thương

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Ngôi nhà bị cháy vào lúc 3 giờ 30 phút, ngày 15/7. Ảnh Nhân Dân

Theo thông tin từ báo Vietnamnet, rạng sáng 15/7, một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng kiên cố, là dạng nhà ở kết hợp kinh doanh tại TP Hòa Bình (Hòa Bình).

Lực lượng Cảnh sát PCCC xác định có người mắc kẹt tại tầng 3, 4 của căn nhà nên đã cho các mũi tiến công phá cửa cuốn tại tầng 1, cắt song sắt ở cửa sổ tầng 3 để tiếp cận cứu nạn nhân.

Đến 4h50 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC cứu được 4 nạn nhân bị mắc kẹt trong căn nhà. Các nạn nhân đều trong tình trạng ngạt khói, mất khả năng vận động.

Gần 5h20 cùng ngày, Cảnh sát PCCC tiếp tục đưa được 2 thi thể nạn nhân bị mắc kẹt trong nhà ra bên ngoài.

Vụ cháy đã khiến 2 người tử vong, 4 người bị thương.

Vụ cháy căn nhà 311 Tôn Đức Thắng khiến 4 người trong gia đình tử vong

Theo thông tin từ Báo Tin Tức, rạng sáng 4/4, căn nhà kinh doanh đồ sơ sinh cho trẻ em tại địa chỉ 311 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội bất ngờ bốc cháy dữ dội. 4 người trong gia đình gồm ông, bố, mẹ (đang mang thai 3 tháng) và con gái 10 tuổi tử vong thương tâm. Được biết cả 4 nạn nhân đều tìm cách thoát nạn bằng cách chạy lên tầng tum. Tuy nhiên, "chuồng cọp" này bị quây kín bằng sắt, không thể phá dỡ, nên không có lối sang nhà bên cạnh.

Ngôi nhà số 311 phố Tôn Đức Thắng là loại hình ống, có mái lợp tôn hàn sắt, diện tích mặt sàn mỗi tầng khoảng 60m2, mặt tiền rộng khoảng 3,2m, nhà có lối ra vào duy nhất là cửa chính.

 

Những vụ cháy thương tâm trong căn nhà ống không có lối thoát hiểm, 'chuồng cọp' quây kín - Ảnh 2
Hiện trường vụ cháy căn nhà 311 Tôn Đức Thắng khiến 4 người trong gia đình tử vong

Ngôi nhà được gia đình sử dụng để kinh doanh đồ sơ sinh (bỉm, sữa...). Các mặt hàng xếp trên các kệ tủ hàng đặt ở tầng 1. Các tầng 2, tầng 3 và tầng tum cũng chứa hàng và là nơi sinh hoạt của gia đình.

Lực lượng chức năng mất hơn 3 tiếng để hoàn tất công tác dập cháy, nhưng cần thêm 7 tiếng để đưa được thi thể 4 nạn nhân từ tầng tum ra bên ngoài.

Cháy chung cư mini ở Hà Nội có số lượng người thiệt mạng lớn

Mới đây nhất, theo thông tin từ báo Vietnamnet cơ quan chức năng đã xác định 56 người tử vong và 37 người bị thương trong vụ cháy chung cư mini phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Khoảng 23h30 ngày 12/9, ngọn lửa bùng lên từ khu vực để xe tại tầng 1 của chung cư mini trong ngõ 29/70 Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội). Ít phút sau, lửa lan rộng tạo ra nhiều khói, khí độc xông lên khắp 9 tầng nhà.

Những vụ cháy thương tâm trong căn nhà ống không có lối thoát hiểm, 'chuồng cọp' quây kín - Ảnh 3
Vụ cháy bùng phát vào khoảng 23 giờ 30 phút đêm 12/9. Ảnh Kinh tế đô thị

Hơn 22 xe chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng 100 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH được điều động đến hiện trường dập lửa. Sau 5 tiếng nỗ lực, lực lượng chức năng đã dập tắt được ngọn lửa và cứu hộ thành công trên 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người, trong đó có người đã tử vong.

Đội trưởng cứu hộ sau 8 giờ cứu nạn chung cư mini ở Hà Nội: 'Ánh đèn flash kêu cứu từ điện thoại vẫn bật, nhưng các nạn nhân đã tử vong'

Đội trưởng cứu hộ sau 8 giờ cứu nạn chung cư mini ở Hà Nội: 'Ánh đèn flash kêu cứu từ điện thoại vẫn bật, nhưng các nạn nhân đã tử vong'

Anh Quốc Việt cùng đồng đội cứu hộ liên tục trong 8 giờ tại chung cư mini 9 tầng trong ngõ 29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

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