Những sai lầm trong ăn uống dịp tết khiến sức khỏe bị hủy hoại

Đời sống 22/01/2018 09:39

Ngày lễ tết là thời điểm nhiều người thả lỏng cơ thể, ăn uống “tẹt ga” hay ngủ nghỉ không điều độ. Chính những sai lầm trong ăn uống dịp tết này có thể sẽ khiến sức khỏe của bạn xuống dốc trầm trọng.

Hãy loại bỏ những sai lầm trong ăn uống dịp tết dưới đây để duy trì cân bằng dinh dưỡng trong cơ thể, đồng thời có một năm mới nhiều sức khỏe và niềm vui cho bản thân và gia đình.

1. Bỏ bữa

Nhiều người nghĩ rằng nhịn ăn sáng hoặc ăn trưa là cách hiệu quả để hạn chế calo vào dịp Tết. Tuy nhiên, thực tế, điều này sẽ khiến bạn mệt mỏi, hạ đường huyết, đau đầu, thậm chí còn tăng cảm giác thèm ăn và ăn nhiều hơn vào bữa tối. Thay vào đó, bạn nên ăn khoảng 5-6 bữa nhỏ trong ngày để giúp cân bằng dinh dưỡng, ngăn ngừa cảm giác đói và tránh ăn quá nhiều một lúc.

2. Tiêu thụ nhiều thực phẩm không lành mạnh

Ăn uống không lành mạnh
Ăn uống không lành mạnh. Nguồn: Internet.

Thực phẩm chế biến, bánh kẹo, đồ ăn nhiều dầu mỡ... có chứa nhiều chất bảo quản, phụ gia, muối và chất béo không lành mạnh. Tiêu thụ chúng quá nhiều có thể gây ra hội chứng co thắt không đều của các cơ vòng trong hệ tiêu hóa, gây đau bụng, rối loạn tiêu hóa, dẫn đến nhiều căn bệnh nguy hiểm như béo phì, tim mạch... Thay vào đó, bạn hãy cố gắng tiêu thụ thực phẩm tươi, tự nhiên như rau củ, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt.

3. Uống rượu bia quá độ

Uống rượu bia là một phần thói quen không thể thiếu của nhiều người trong các dịp lễ Tết. Tuy nhiên, niềm đam mê này nên hạn chế ở mức độ vừa phải nếu bạn muốn bảo vệ sức khỏe.

Uống nhiều bia rượu có thể gây rối loạn tâm thần, hoang tưởng... Rượu bia cũng chứa nhiều calo, làm giảm khả năng ức chế của cơ thể, khiến bạn ăn nhiều hơn, dẫn đến tăng cân, béo phì.

4. Ăn quá nhiều trong một một bữa

Ăn quá nhiều
Ăn quá nhiều. Nguồn: Internet.

Các bữa tiệc tất niên, đầu năm triền miên khiến bạn không thể tránh khỏi việc ăn nhiều hơn bình thường. Ăn quá nhiều, cùng với việc ăn quá nhanh khiến bộ não không có đủ thời gian để bắt kịp với dạ dày. Điều này làm cho hệ tiêu hóa phải làm việc quá mức, dễ gây nên các bệnh về đường tiêu hóa. Hơn nữa, não bộ cũng không kịp báo hiệu rằng bạn đang no, dẫn đến việc càng ăn nhiều hơn, dễ gây tăng cân, béo phì.

5. Uống ít nước

Con người thường không cảm thấy khát vào mùa đông, đặc biệt vào những ngày Tết, do tiêu thụ rượu bia, cà phê, nước ngọt... quá nhiều nên bạn cảm thấy no bụng, không muốn uống nước. Tuy nhiên, theo Hiệp hội dinh dưỡng Anh, cơ thể cần ít nhất 2 lít nước mỗi ngày để giữ ẩm, kể cả mùa đông. Không uống đủ nước sẽ khiến cơ thể bị mất nước, mệt mỏi, chóng mặt, gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

6. Ăn nhiều gỏi sống

Gỏi sống cũng là một món ăn khoái khẩu rất được ưa chuộng vào dịp Tết. Cũng như nem chua, gỏi sống được chế biến từ thịt sống không trải qua quá trình gia nhiệt và tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ cho sức khỏe.

Ăn nhiều gỏi sống
Ăn uống ngày tết. Nguồn: Internet.

3/4 dân số Việt Nam mắc các bệnh về giun sán mà nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ việc ăn các món tái, sống như gỏi cá, tiết canh, thịt bò tái...

7. Ăn ô mai không rõ nguồn gốc

Nhiều chuyên gia thực phẩm khuyến cáo, ngày Tết không nên chọn các loại ô mai, xí muội nhuộm phẩm màu là hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc, nhất là các sản phẩm có màu sắc sặc sỡ, lạ mắt vì màu sắc đó là do người sản xuất sử dụng phụ gia như chất bảo quản, chất tạo ngọt, chất tẩy nấm mốc, chất tẩy trắng, sát trùng…

Vài mẹo ăn uống giúp bạn không phải lo nên ăn gì để không tăng cân ngày tết

Vài mẹo ăn uống giúp bạn không phải lo nên ăn gì để không tăng cân ngày tết

Muốn ăn uống thả ga mà không phải lo tăng cân trong ngày tết thì quan trọng nhất là phải biết những món nào nên ăn và món nào không nên ăn.

Xem thêm
Từ khóa:   tết 2018 ăn uống ngày tết

TIN MỚI NHẤT

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 15 giây trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 5 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Tâm sự 27 phút trước
Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Video 57 phút trước
Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Ngoại tình 1 giờ 27 phút trước
Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Video 1 giờ 57 phút trước
Trương Nghệ Mưu lập đội ngũ AI làm phim, điện ảnh bước vào kỷ nguyên mới?

Trương Nghệ Mưu lập đội ngũ AI làm phim, điện ảnh bước vào kỷ nguyên mới?

Sao quốc tế 1 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau âm thanh bất thường qua điện thoại và hình ảnh phía sau lưng bố chồng

Sự thật đằng sau âm thanh bất thường qua điện thoại và hình ảnh phía sau lưng bố chồng

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Sao quốc tế 2 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng