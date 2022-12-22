Bài văn khấn cúng lễ cúng tất niên cuối năm và chào năm mới 2023

Kết thúc một năm và chuẩn bị chào đón năm mới, các gia đình người Việt thường tổ chức một bữa cơm cuối năm gọi là lễ Tất niên và thực hiện nghi lễ cúng vào chiều 30 tết. Bữa cơm này thường rất thịnh soạn với nhiều món ăn khác nhau, tùy vào điều kiện của từng gia đình. Đi kèm với đó là mâm cỗ cúng tươm tất và bài văn cúng tất niên với hy vọng những xui xẻo của năm cũ qua đi và chào đón một năm mới với nhiều vận may, tài lộc.

Mâm lễ cúng tất niên thường gồm mâm ngũ quả, hương hoa, giấy tiền vàng mã, đèn nến, trầu cau, rượu, trà, bánh chưng (miền Bắc) hoặc bánh tét (miền Nam)... Có gia đình cúng bằng cỗ mặn, cũng có gia đình nấu món chay nhưng đầy đủ và trang nghiêm, thơm ngon. Bữa cơm tất niên bao giờ cũng thịnh soạn hơn ngày thường.

Trước khi tiến hành lễ này, các gia đình lau chùi, trang hoàng bàn thờ Phật, bàn thờ Tổ tiên với mâm ngũ quả, hương, hoa tươi, đèn nến đầy đủ. Sau đó trang hoàng nhà cửa với hoa mai, cành đào, chậu quất… Mặc dù thường được cúng vào chiều 30 tết nhưng cũng tùy từng điều kiện, hoàn cảnh mà các gia đình có thể tổ chức vào chiều 27, 28 hoặc 29 tết.

Mâm cỗ cúng tất niên thịnh soạn và đầy lòng thành!

Không chỉ vậy, bài văn cúng trong lễ cúng tất niên cuối cuối năm cũng là một nghi thức quan trọng không thể thiếu. Vậy đâu là văn khấn cúng tất niên năm Quý Mão 2023 chuẩn nhất? Hãy cùng khám phá ở ngay dưới đây nhé!

Những bài văn khấn cúng tất niên 2023

1. Bài văn khấn cúng tất niên ngoài trời

Văn khấn cúng tất niên ngoài trời!

Nam mô a di Đà Phật! (3 lần)

Kính lạy: Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị tôn Thần.

Ngài Kim niên đương cai Thái tuế chí đức tôn Thần .

Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương .

Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa. Ngài định Phúc Táo quân. Các Ngài Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản trong khu vực này.

Hôm nay là ngày ...... tháng Chạp năm ............

Tín chủ chúng con là: …............

Ngụ tại: ……....

Trước Án tọa kính cẩn thưa trình: Đông tàn sắp hết, năm kiệt tháng cùng, xuân tiết gần kề, minh niên sắp tới.

Nay là ngày… Tết, chúng con cùng toàn thể gia quyến sắm sanh phẩm vật hương hoa, cơm canh cụ soạn, sửa lễ Tất niên, dâng cúng Thiên Địa, Tôn Thần, phụng hiến Tổ tiên, truy niệm chư Linh.

Theo như thường lệ Tuế trừ cáo tế, cúi xin chư vị Tôn Thần, Liệt vị Gia tiên, bản xứ tiền hậu Chủ hương linh, giáng lâm án tọa, phù thùy chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho toàn gia, lớn bé trẻ già, bình an thịnh vượng. Độ cho chúng con mọi duyên thuận lợi, công việc hanh thông. Người người được chữ bình an, tháng ngày được hưởng phần lợi lộc. Âm phù - Dương trợ, sở nguyện tòng tâm. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điềm lành tiếp ứng.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám ...

Nam mô a di Đà Phật! (3 lần)

2. Bài văn khấn cúng tất niên trong nhà

Văn khấn cúng tất niên trong nhà!

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.- Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Kim niên Đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần.

Con kính lạy các ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương.

Con kính lạy ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa tôn thần.

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ Thổ, Long mạch, Tài thần, Bản gia Táo quân, cùng tất cả các vị thần linh cai quản trong xứ này.

Con kính lạy chư gia Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Tiên linh nội ngoại họ ................

Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp năm Đinh Dậu.

Tín chủ (chúng) con là: ...........................................

Ngụ tại: …………………….......................... ..................................................

Trước án kính cẩn thưa trình: Đông tàn sắp hết, năm kiệt tháng cùng, xuân tiết gần kề, minh niên sắp tới.

Chúng con cùng toàn thể gia quyến sắm sanh phẩm vật hương hoa, cơm canh thịnh soạn, sửa lễ tất niên, dâng cúng Thiên Địa tôn thần, phụng hiến Tổ tiên, truy niệm chư linh.

Theo như thường lệ tuế trừ cáo tế, cúi xin chư vị tôn thần, liệt vị gia tiên, bản xứ tiền hậu chư vị hương linh giáng lâm án tọa, phủ thùy chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù hộ toàn gia lớn bé trẻ già bình an thịnh vượng, bách sự như ý, vạn sự tốt lành, luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hòa thuận.

Thành tâm bái thỉnh, cúi xin chư vị tôn thần và gia tiên nội ngoại chứng giám phù hộ độ trì.

Nam Mô A-di-đà Phật (3 lần, 3 lạy).

3. Bài văn cúng tất niên ban Thần tài

Theo tín ngưỡng dân gian, Thần Tài mang lại tiền bạc hay của cải cho mỗi gia đình, nên mỗi gia đình, nhất là những gia đình buôn bán, kinh doanh đều có bàn thờ Thần Tài để cầu xin thần tài cho mua may bán đắt, đem lại nhiều tiền bạc sung túc. Người đời quý trọng tiền bạc nên tôn sùng thần tài. Những nhà kinh doanh đều lập bàn thờ thần tài, đặc biệt, bàn thờ thần tài không được đặt trên cao mà phải đặt ngay trên nền nhà.

Văn khấn cúng tất niên ban Thần tài!

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ chư vị Tôn thần

Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh táo phủ Thần quân

Con kính lạy các ngài Thần Tài vị tiền

Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong khu vực này.

Tín chủ chúng con là: ………………………………………

Ngụ tại: ………………………………………………

Hôm nay là ngày .... tháng .... năm .... âm lịch, tín chủ con thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bầy ra trước án kính mời ngài Thần Tài tiền vị và chư vị tôn Thần.

Cúi xin Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Trên đây là tổng hợp những bài văn khấn lễ tất niên cuối năm của năm Quý Mão 2023. Hy vọng với những bài cúng Tất niên chia sẻ trên đây, sẽ giúp quý bạn đọc chuẩn bị được lễ cúng Tất niên chu đáo, tươm tất và trang nghiêm nhất để tỏ lòng thành kính đối với ông bà tổ tiên và các đấng siêu nhiên. Chúc các độc giả có một năm mới vạn sự như ý và tràn đầy niềm vui bên gia đình và người thương của mình!