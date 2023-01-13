Vài mẹo ăn uống giúp bạn không phải lo nên ăn gì để không tăng cân ngày tết

Tăng cân là nỗi lo của rất nhiều chị em phụ nữ trong những ngày Tết. Vậy thì làm sao để đón một cái Tết thật vui, chơi hết mình, ăn uống thả ga mà không lo ngại đến vóc dáng. Dưới đây là vài bí quyết đơn giản giúp bạn không phải lo nghĩ nên ăn gì để không tăng cân trong dịp tết. Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

- Thịt bò: Thịt bò và các loại thịt nạc, không da và mỡ chính là lựa chọn thông minh nếu bạn muốn cả gia đình mình khỏe mạnh mà không bị mập.

- Rong biển: Các món canh rong biển thanh mát nấu với sườn, thịt bò, tôm khô… là sự lựa chọn thông minh cho món ăn ngày Tết.

- Măng tây: Măng tây với kali, vitamin A, B-complex, C, E... là một thực phẩm thần kỳ chống đầy hơi và loại bỏ mỡ thừa.

- Cá mòi: món cá này có lượng protein cao rất tốt cho việc duy trì lượng đường huyết ở mức lý tưởng, làm giảm cảm giác thèm ăn.

- Ngũ cốc: Các loại đậu và ngũ cốc là người bạn lý tưởng cho vòng eo của bạn được hoàn hảo. Các chất trong đậu, ngô, các loại hạt ngũ cốc sẽ thúc đẩy hệ tiêu hóa, kiểm soát lượng đường, làm bạn no lâu mà lại không lo béo vì hàm lượng calori thấp ở mức lý tưởng.

Ngoài ra, hãy chọn những món có ít chất béo bão hòa, ít natri như: gạo trắng, khoai củ, rau, quả ngọt, dầu thực vật trộn với rau quả tươi, cá, thịt ít mỡ;), rau cải xanh, bông cải xanh, hành, nấm, cà chua, tiêu…

Bỏ qua đồ uống gây tăng cân trong dịp tết

Hãy hạn chế tối đa nước có ga và các loại nước có cồn nhé!

Các bữa ăn, nhậu nhẹt vào ngày xuân không thể thiếu thức uống. Đầu tiên, để giữ cân nặng, thức uống có ga như coca, cam ép đóng lon, pepsi… cần hạn chế mức tối đa.

Nước lọc hay nước chanh tươi mới là thức uống tốt nhất cho các bạn gái. Bất đắc dĩ bạn có thể thay rượu, cocktail bằng nước quả ép. Kể cả rượu vang thì cũng không nên uống quá 150ml mỗi ngày nhé!

Chọn bánh kẹo, mứt Tết hợp lý

Hãy cẩn thận trong việc lựa chọn và tiêu thụ các loại bánh kẹo ngày tết nhé!

Thay vì mua các món bánh phủ đầy bơ sữa, kẹo ngọt nhiều đường, socola... Tết năm nay, bạn hãy thử làm mới không khí bằng các món ômai mặn, các loại đậu phộng, hạt điều xem nhé. Vừa đảm bảo ngon miệng, mà lại còn tốt cho sức khỏe và hạn chế được một lượng đường lớn - nguyên nhân gây tăng cân "vèo vèo" sau dịp tết đấy!

Giữ thói quen tập thể dục

Đừng dễ dàng bỏ qua điều này nhé! Thức ăn giàu calo thật khó tránh trong các bữa tiệc. Thêm vào đó là các món ăn nhẹ, đồ ngọt luôn mời mọc... Vì vậy, tập thể dục là một cách dễ dàng nhất để giữ cân nặng cho bạn đồng thời cũng “đốt cháy” lượng calo được nạp khá nhiều trong dịp nghỉ lễ này. Bạn có thể chọn cách đi bộ nửa giờ vào buổi tối cũng rất tốt đấy. Rủ thêm vài thành viên gia đình hoặc bạn bè, vừa đi vừa trò chuyện, để chuẩn khỏe đẹp cho những ngày đầu năm nhé.

Đừng quên duy trì thói quen khỏe đẹp này mỗi ngày nhé!

Bên cạnh đó, thông thường, những ngày Tết là những ngày chúng ta phải ăn uống rất nhiều đồ ăn, cơ thể bị dung nạp quá nhiều chất cũng lúc cũng dễ gây ra mệt mỏi, những lúc như này, những bài tập thể dục đốt cháy calo dư thừa giúp các chị em nhẹ người mà tinh thần còn sảng khoái hơn đấy nhé!

Ngoài những mẹo nhỏ ở trên, thì các chị em cũng lưu ý xây dựng những thói quen dưới đây, để tha ga ăn tết mà chẳng lo về vấn đề vóc dáng, cân nặng nữa nhé!

Thói quen giúp ăn uống tẹt ga mà không lo bị tăng cân ngày tết

- Ăn nhẹ trước khi dự tiệc: Mang bụng đói đến dự tiệc là một thảm họa, bởi bạn sẽ ăn cho thỏa cơn đói mà không kịp nhớ ra mình cần ổn định cân nặng. Vì vậy hãy "dằn bụng" một thứ gì đó trước khi đi.

- Ăn trước khi đi shopping: Để tránh ăn thức ăn có sẵn hoặc thức ăn nhanh ở các quầy lúc đói.

- Hãy biết lúc nào mình no: Phải mất 20 phút bao tử bạn mới gửi tín hiệu đến não, vì vậy hãy ăn chậm rãi và khi bắt đầu cảm thấy vừa no, hãy ngừng ăn ngay.

- Giao lưu là chính: Thức ăn ngon trong những bữa tiệc luôn lôi cuốn bạn nhưng thay vì chú trọng đến ăn uống, bạn hãy dành thời gian giao lưu, chia sẻ với mọi người.

Vui đến đâu cũng nhớ ngủ đủ giấc để bảo toàn dung nhan và dưỡng sức nhé!

- Ngủ đủ giấc: Giờ giấc trong ngày nghỉ lễ tất nhiên là không thể theo đúng khóa biểu rồi, đặc biệt là giấc ngủ rất dễ bị “ăn bớt” bởi các hoạt động xem phim, đi chơi.... Thiếu ngủ khiến cơ thể bạn mệt mỏi, mất sức sống và còn có thể khiến cơ thể bạn tăng cân như là một phản ứng của stress. Vậy nên dù bạn bận rộn với những bữa tiệc, những cuộc vui thì nên cố gắng ngủ đủ 8 giờ một ngày để đảm bảo sức khỏe cho chính bản thân bạn.

Trên đây là tổng hợp những mẹo nhỏ giúp chị em "ăn tết thả ga" mà chắc lo tăng cân ngày Tết nhé! Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ giúp các chị em biết cách "ăn uống khoa học" hơn trong dịp Tết, để mãi chuẩn khỏe đẹp từ đầu năm tới cuối năm luôn nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công!