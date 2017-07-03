Những sai lầm tai hại khi giảm cân bằng trái cây

Một số quan niệm sai lầm khi ăn trái cây để giảm cân không đúng cách dưới đây sẽ gây hại cho sức khỏe của cơ thể:

Cân nặng luôn là điều phái đẹp quan tâm. Do vậy, chị em đã thực hiện nhiều phương pháp giảm cân khác nhau, thậm chí dùng trái cây để thay cho các bữa ăn chính trong ngày. Điều này là hoàn toàn sai lầm, bởi nó có thể gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng.

Chuối là loại trái cây giàu chất xơ, giúp no lâu và ngăn việc chúng ta tiêu thụ quá nhiều thức ăn trong ngày. Khi kết hợp với mật ong, nó có thể giúp giảm cân nhanh chóng nhưng điều này không tốt cho sức khỏe.

Bởi vì, cơ thể sẽ không thích ứng kịp với những thay đổi về thể chất và khi kéo dài sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt protein và khoáng chất nghiêm trọng.

Bưởi

Nhiều người dùng bưởi cho bữa ăn chính hàng ngày để nhanh đốt cháy mỡ và giảm cân. Thực tế, bưởi chứa nhiều vitamin C và rất ít đường. Cho nên, nó không thể cung cấp đủ lượng calo cho cơ thể. Sau vài ngày, chúng ta có thể giảm ít nhiều đơn vị cân nặng nhưng đồng thời sức khỏe cũng giảm xuống rất nhanh.

Chanh và giấm

Không thể phủ nhận hiệu quả giảm cân từ chanh và giấm. Trong khi chanh cung cấp vitamin thì giấm giúp phân hủy các chất béo. Tuy nhiên, nếu lạm dụng quá mức chúng sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến dạ dày, nhất là sử dụng lúc bụng đói.

Dứa

Dứa giàu vitamin B và chất xơ, thúc đẩy sự trao đổi chất và đẩy nhanh quá trình tiêu hóa. Tuy nhiên, việc ăn dứa khi dạ dày trống rỗng khiến các enzyme làm tổn thương đến nội tạng.

Ăn càng nhiều trái cây càng tốt

Hầu hết mọi người đều nghĩ trong trái cây chứa các dưỡng chất có lợi cho cơ thể như chất xơ, vitamin, các loại vi chất... Vậy nên, chị em thường lạm dụng quá mức, thậm chí ăn thay rau xanh mặc dù cơ thể chỉ có thể dung nạp các vitamin ở mức nhất định.

Do vậy, nếu ăn hoa quả thay rau xanh sẽ làm cho cơ thể thiếu vitamin và nhiều dưỡng chất cần thiết khác. Chẳng hạn, ăn nhiều vải, nhãn, sầu riêng gây nóng trong, nhiệt miệng, mụn nhọt, lở loét…

Vì thế, chị em nên có chế độ ăn uống hợp lý, không lạm dụng trái cây quá mức để giúp kiểm soát cân nặng và không gây hại cho sức khỏe.