Những sai lầm tai hại khi giảm cân bằng trái cây

Đời sống 03/07/2017 15:17

Nhiều người nghĩ rằng ăn trái cây thay cho các bữa ăn chính hàng ngày sẽ giúp giảm cân hiệu quả. Nhưng điều này hoàn toàn sai lầm và có thể dẫn đến những tác hại cho sức khỏe.

Cân nặng luôn là điều phái đẹp quan tâm. Do vậy, chị em đã thực hiện nhiều phương pháp giảm cân khác nhau, thậm chí dùng trái cây để thay cho các bữa ăn chính trong ngày. Điều này là hoàn toàn sai lầm, bởi nó có thể gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng.

Một số quan niệm sai lầm khi ăn trái cây để giảm cân không đúng cách dưới đây sẽ gây hại cho sức khỏe của cơ thể:

Chuối với mật ong 

Những sai lầm tai hại khi giảm cân bằng trái cây
Chuối với mật ong giúp giảm cân nhanh chóng nhưng lại gây thiếu hụt chất dinh dưỡng cho cơ thể - Ảnh: Internet

Chuối là loại trái cây giàu chất xơ, giúp no lâu và ngăn việc chúng ta tiêu thụ quá nhiều thức ăn trong ngày. Khi kết hợp với mật ong, nó có thể giúp giảm cân nhanh chóng nhưng điều này không tốt cho sức khỏe. 

Bởi vì, cơ thể sẽ không thích ứng kịp với những thay đổi về thể chất và khi kéo dài sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt protein và khoáng chất nghiêm trọng.

Bưởi

Những sai lầm tai hại khi giảm cân bằng trái cây
Bưởi giúp giảm cân nhưng nếu dùng thay cho bữa ăn chính hàng ngày thì không thể cung cấp đủ lượng calo cho cơ thể - Ảnh: Internet

Nhiều người dùng bưởi cho bữa ăn chính hàng ngày để nhanh đốt cháy mỡ và giảm cân. Thực tế, bưởi chứa nhiều vitamin C và rất ít đường. Cho nên, nó không thể cung cấp đủ lượng calo cho cơ thể. Sau vài ngày, chúng ta có thể giảm ít nhiều đơn vị cân nặng nhưng đồng thời sức khỏe cũng giảm xuống rất nhanh.

Chanh và giấm 

Những sai lầm tai hại khi giảm cân bằng trái cây
Nếu lạm dụng chanh với giấm quá mức sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến dạ dày - Ảnh: Internet

Không thể phủ nhận hiệu quả giảm cân từ chanh và giấm. Trong khi chanh cung cấp vitamin thì giấm giúp phân hủy các chất béo. Tuy nhiên, nếu lạm dụng quá mức chúng sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến dạ dày, nhất là sử dụng lúc bụng đói.

Dứa 

Những sai lầm tai hại khi giảm cân bằng trái cây
Việc ăn dứa khi dạ dày trống rỗng khiến các enzyme làm tổn thương đến nội tạng - Ảnh: Internet

Dứa giàu vitamin B và chất xơ, thúc đẩy sự trao đổi chất và đẩy nhanh quá trình tiêu hóa. Tuy nhiên, việc ăn dứa khi dạ dày trống rỗng khiến các enzyme làm tổn thương đến nội tạng. 

Ăn càng nhiều trái cây càng tốt

Hầu hết mọi người đều nghĩ trong trái cây chứa các dưỡng chất có lợi cho cơ thể như chất xơ, vitamin, các loại vi chất... Vậy nên, chị em thường lạm dụng quá mức, thậm chí ăn thay rau xanh mặc dù cơ thể chỉ có thể dung nạp các vitamin ở mức nhất định. 

Những sai lầm tai hại khi giảm cân bằng trái cây
Nếu ăn hoa quả thay rau xanh sẽ làm cho cơ thể thiếu hụt các dưỡng chất thiết yếu - Ảnh: Internet

Do vậy, nếu ăn hoa quả thay rau xanh sẽ làm cho cơ thể thiếu vitamin và nhiều dưỡng chất cần thiết khác. Chẳng hạn, ăn nhiều vải, nhãn, sầu riêng gây nóng trong, nhiệt miệng, mụn nhọt, lở loét…

Vì thế, chị em nên có chế độ ăn uống hợp lý, không lạm dụng trái cây quá mức để giúp kiểm soát cân nặng và không gây hại cho sức khỏe.

Từ khóa:   ăn trái cây Giảm cân sai lầm khi giảm cân bằng trái cây

TIN MỚI NHẤT

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 45 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 1 giờ 45 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 3 giờ 45 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 4 giờ 45 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 5 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?