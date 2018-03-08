Những loài hoa đẹp nhất để tặng mẹ/vợ/người yêu trong ngày 8/3

Tên La tinh của hoa hồng là Rosa và hoa hồng có nguồn gốc từ xứ Ba Tư. Đã từ lâu hoa hồng tượng trưng cho tình yêu và đây cũng là loài hoa được nhiều người biết nhất thế giới.

Hoa vẫn là thứ quà tặng truyền thống trong ngày Quốc tế Phụ nữ. Bởi một loài hoa đẹp cũng đủ để khiến người phụ nữ bạn yêu thương cảm thấy ấm lòng, đâu cần những món quà xa xỉ. Nếu chưa biết những loài hoa đẹp nhất để làm quà ngày 8/3 thì hãy tham khảo một vài gợi ý này. Chỉ cần lựa chọn một trong số chúng và kèm theo lời chúc ý nghĩa là bạn đã có món quà tuyệt vời để tặng mẹ/vợ/người yêu/cô giáo.

Tặng hoa tulip trắng khi muốn bày tỏ tình yêu cao quý của mình dành cho người ấy. Dù không thành đôi bạn vẫn luôn yêu mến người ấy. Tulip đỏ với thông điệp gửi gắm thông điệp thầm yêu và mong chờ được đón nhận tình cảm đáp lại. Tulip xanh là tấm chân thành trong tình yêu của bạn.

Mỗi loại hoa hồng lại thể hiện những cung bậc khác nhau của tình yêu như: Hoa hồng đỏ thể hiện một tình yêu mãnh liệt và đậm đà; hoa hồng bạch thể hiện sự ngây thơ, duyên dáng và trong trắng; hoa hồng cam thể hiện tình yêu hòa lẫn sự ghen tuông; hoa hồng phấn thể hiện tình yêu trìu mến.

3. Hoa lay ơn

Hoa lay ơn. Nguồn: Internet.

Lay-ơn mang ý nghĩa của sự hẹn hò. Hoa này còn một cái tên khác nghe rất đài các nữa là “kiếm lan”. Hoa được gọi là kiếm lan vì lá nó dài giống như lưỡi kiếm, tiếng Anh gọi là gladiola. Kiếm lan thường được tặng cho người mình thầm yêu với ngụ ý mong được gặp mặt người yêu. Vì vậy, người nhận sẽ tìm cách hẹn gặp người gởi hoa. Nếu nhận bó hoa mà không biết ý người gửi thì thật là uổng công người tặng.

4. Hoa lan

Hoa lan là đại diện cho sắc đẹp và sự hoàn thiện bởi nó mang trong mình vẻ đẹp hiếm thấy. Đặc biệt, ở thời Victoria, hoa lan thường được tôn vinh những người phụ nữ sinh đẹp, sắc xảo. Còn ở Trung Quốc thì họ quan niệm cánh hoa lan là sự thu nhỏ của những người phụ nữ hoàn hảo.

Hoa lan là một loài hoa bày tỏ một tình yêu chân thành và hết sức cao quý. Tặng cho những người phụ nữ mà bạn yêu quý nó thể hiện sự trân trọng, yêu mến của bạn dành cho họ.

5. Hoa hướng dương

Hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời nên thường là biểu tượng của lòng trung thành, chung thủy sâu sắc, sự kiên định.

Hoa hướng dương tặng mẹ thể hiện niềm tin và hi vọng. Mẹ là niềm tin, là hi vọng của con cho dù con có gặp bao khó khăn trở ngại trên đường đời.

6. Hoa đồng tiền

Hoa đồng tiền. Nguồn: Internet.

Hoa đồng tiền, loài hoa thể hiện sự hạnh phúc, mang đến sự tươi sáng và vui vẻ, đồng thời thể hiện sự ngây thơ và lòng ca ngợi. Có rất nhiều loài hoa có thể bày tỏ suy nghĩ và tình cảm của bạn, nhưng hoa đồng tiền luôn nổi bật hẳn lên bởi sự rực rỡ đầy tươi vui của chúng.

Đối với mẹ, Mẹ đã vượt qua bao thăng trầm, vất vả và thử thách chịu sự vất vả thiếu thốn để cho con có được cuộc sống no đủ, hạnh phúc. Vì thế, tặng hoa cho mẹ với hoa đồng tiền thể hiện sự kiên cường của mẹ.

Chẳng có ai mà không yêu hoa, đặc biệt là những loài hoa đẹp. Thế nên, đừng ngần ngại tặng người phụ nữ bạn yêu thương một bó hoa thật đẹp trong ngày 8/3 này nhé.