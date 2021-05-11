Những chiếc thiệp đẹp nhất tự làm tặng mẹ

Những mẫu thiệp 20/10 đẹp nhất tự làm tặng mẹ là chủ đề của bài viết dưới đây. Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10) là dịp để bạn thể hiện tình cảm đối với những người phụ nữ thân yêu nhất của mình. Chính vì vậy, một tấm thiệp do chính tay bạn làm sẽ khiến người nhận vô cùng xúc động.

- Bước 1: Cắt giấy màu thành sợi dài nhỏ khoảng 0,5 – 1 cm. Gấp đôi sợi giấy màu lại rồi tiến hành cuộn tròn một đầu giấy quanh cây kim, chừa lại một đoạn ngắn. Thực hiện tương tự với đầu giấy còn lại.

- Bước 2: Tại mép gập đôi của tấm giấy, bạn uốn giấy nhẹ về một bên để trái tim được tạo hình đẹp mắt hơn.

- Bước 3: Tiến hành cuộn thêm sợi giấy màu quanh kim. Tiếp theo dùng tay bóp nhẹ một đầu để thành hình giọt nước.

- Bước 4: Muốn định hình lại hình dạng cho giấy cuộn, dùng bút keo để bắn vào đầu mép giấy để cố định lại. Tiếp tục sử dụng giấy màu để làm các hình giọt nước.

- Bước 5: Tiến hành gập đôi bìa cứng A4, dùng ruy băng và giấy màu để trang trí. Sau đó đính các hình giấy cuộn lên để tạo thành những bông hoa xinh đẹp.

Thiệp xoắn giấy tặng mẹ 20/10

2. Cách làm thiệp Pop up đáng yêu tặng mẹ

Chuẩn bị: Bút màu, giấy màu, keo dán, kéo.

Cách thực hiện:

- Bước 1: Giấy màu cắt thành các hình chữ nhật rồi gấp đôi lại. Dùng kéo cắt từ các mặt gấp thành những đường thẳng song song, chiều dài các đoạn thẳng so le nhau để dễ tạo hiệu ứng đẹp mắt.

- Bước 2: Trang trí thiệp bằng dây ruy băng, hoa lá, bóng bay,… để dán vào các phần nổi lên được tạo thành do quá trình cắt các đường thẳng trên thiệp.

- Bước 3: Dán thêm giấy màu khác bên ngoài để che các vết cắt và tiến hành vẽ, dán các hình ảnh đẹp theo ý muốn lên bìa thiệp. Chỉ với một vài bước đơn giản, bạn đã có cho mình một tấm thiệp nổi handmade cực kỳ độc đáo.

3. Cách làm thiệp Kirigami độc đáo mừng ngày 20/10

Chuẩn bị: bìa cứng A4, dao Kirigami chuyên dụng, vải màu có thêu nổi, keo dán, thước, bút dạ quang nhiều màu giấy mẫu,…

Cách thực hiện:

- Bước 1: Đầu tiên, hãy tiến hành khắc hình bằng việc in sẵn hình khắc lên tấm bìa hoặc in ngược chiều lên một tấm giấy trắng.

- Bước 2: Thực hiện công đoạn khắc Kirigami lên hình đã in lên bìa, khoét bỏ những khoảng trắng trong và ngoài hình in. Đây là bước rất cần có sự tỉ mỉ, tinh tế và kiên nhẫn vì rất dễ khoắt hỏng.

- Bước 3: Sau khi khắc Kirigami xong thì đặt một miếng vải có kích thước phù hợp vào sau lưng mặt chữ được khắc rồi dán chặt lại. Khi vải khô, dòng chữ được khắc sẽ nổi bật trên nền vải, tạo thành một tấm thiệp rất độc đáo.

Thiệp Kirigami độc đáo

4. Hướng dẫn thực hiện thiệp 20/10 tự làm bằng hoa giấy nổi

Chuẩn bị: Bìa cứng, cúc áo, keo xốp, kim chỉ.

Cách thực hiện:

- Bước 1. Dùng những miếng giấy bìa cứng nhiều màu để cắt thành hình các bông hoa với nhiều kích cỡ khác nhau, dùng tay điều chỉnh làm cho các cánh hoa úp vào trong.

- Bước 2: Dán chồng các bông hoa giấy lên nhau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Tiếp đến, sử dụng cúc áo để làm nhụy hoa và dùng kim chỉ cố định lại.

- Bước 3: Cuối cùng, thực hiện việc dán các bông hoa nổi lên bên ngoài bìa thiệp. Sau đó, điểm suyến thêm dây ruy băng và những chiếc lá bằng giấy để tạo thêm cảm giác sinh động cho tấm thiệp.

5. Cách làm thiệp hoa hồng 3D đáng yêu tặng mẹ

Chuẩn bị: Thiệp, ruy băng, giấy bìa màu hồng nhạt, kéo, dao cắt giấy và keo dán.

Cách thực hiện:

- Bước 1: In các mẫu bông hoa hồng đẹp theo ý thích lên tấm thiệp và giấy bìa màu hồng, rồi dùng dao cắt rời ra.

- Bước 2: Dùng dao trổ để khắc hình bông hoa lớn để in trên tấm bìa. Không nên cắt rời bông hoa khỏi bìa mà nên giữ lại một ít để bông hoa dính trên tấm giấy bìa. Sau đó, hãy vuốt cong nhẹ các đầu cánh hoa cho chúng úp vào trong.

- Bước 3: Dán chồng những bông hoa đã cắt lên tấm bìa có trổ hoa theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, tốt nhất nên sắp xếp xen kẽ nhau, các cánh hoa bên ngoài ôm bọc lấy bông hoa nhỏ bên trong. Cuối cùng, đính ruy băng lên tấm thiệp để tạo điểm nhấn.

Thiệp hoa hồng 3D đáng yêu tặng mẹ

6. Cách làm thiệp hình trái tim pixel 3D tặng mẹ

Chuẩn bị: Giấy màu, dao rọc giấy, kéo, thước, bút, băng keo.

Cách thực hiện:

- Bước 1: Tìm kiếm các hình mẫu trái tim 3D trên mạng và in ra giấy màu, nên in chuẩn đường đậm và đường mờ. Đường đậm dùng để rọc, đường mờ thì để gấp.

- Bước 2: Dùng dao rọc theo các đường đã in đậm trên trái tim. Đường kẻ ngang trái tim chính là phần cần gập đôi của tấm thiệp.Vì thế, hãy thực hiện gập ở phần được phân cách, gập đôi tấm thiệp lại, khi mở ra sẽ có trái tim 3D.

- Bước 3: Để hoàn thiện, cuối cùng điều bạn cần làm là phong bì, bỏ thiệp vào bên trong và đóng lại.

Thiệp hình trái tim pixel 3D tặng mẹ

7. Cách làm thiệp trái tim đơn giản, xinh xắn tặng mẹ

Chuẩn bị: bìa cứng, bìa mỏng, kéo, ruy băng, bút, keo dán, xốp dán, thước, giấy mẫu.

Cách thực hiện:

- Bước 1: Bìa cứng mang đi cắt thành các hình chữ nhật rồi gấp đôi để làm bìa. Cắt một miếng bìa nhỏ hơn bìa cứng khoảng 2cm rồi dán chồng lên ngay mép gấp chính giữa.

- Bước 2: Trên phần bìa cứng của thiệp, thực hiện vẽ 2 trái tim rời và lệch với nhau và dùng dao để cắt rỗng trái tim trên giấy bìa cứng. Tiếp theo, vẽ 3 trái tim có kích thước chênh lệch nhau lên ba tấm bìa màu khác nhau, cắt trái tim ra và xếp chồng chúng lên nhau theo kích thước từ lớn đến nhỏ, cố định lại và dán lên bìa cứng ở vị trí giữa hai trái tim bị khoét.

- Bước 3: Dùng bút chì để vẽ những đường nét đứt xung quanh trái tim bị khoét trên bìa cứng. Cuối cùng, đính ruy băng lên tấm thiệp để tăng thêm nét cuốn hút.

Thiệp trái tim đơn giản, xinh xắn

8. Cách làm thiệp hoa tulip mừng ngày 20/10

Chuẩn bị: Giấy bìa, giấy màu, sợi len xanh, kéo, keo dán.

Cách thực hiện:

- Bước 1: Dùng một tờ bìa cứng giấy A4 để gấp đôi lại làm thiệp. Muốn đẹp thì nên dùng bìa sáng màu, hãy chọn những màu sắc nhẹ nhàng.

- Bước 2: Dùng giấy màu và vẽ hình hoa tulip, lá, cành lên giấy rồi cắt ra. Vẽ chậu cây lên giấy bìa màu đậm, cắt ra.

- Bước 3: Dán chậu cây lên tấm thiệp, tiếp đến dán các sợi len vào để làm nhành hoa, tiếp đó dán những bông hoa tulip và lá lên là hoàn thành.

9. Cách làm thiệp chiếc hình ô tình yêu tặng mẹ

Chuẩn bị: Giấy màu, giấy bìa cứng, bút, thước, keo dán.

Cách thực hiện:

- Bước 1: Hãy chọn cho mình tấm bìa có màu mẹ yêu thích để làm thiệp. Gấp đôi tấm bìa A4 lại để có một tấm thiệp.

- Bước 2: Sử dụng viết để vẽ lên giấy màu một chiếc ô, dùng kéo cắt hình chiếc ô thật tỉ mỉ. Tiếp theo, cắt nhiều hình trái tim nhỏ xinh bằng giấy màu đỏ.

- Bước 3: Dán chiếc ô lên tấm thiệp, dùng bút để vẽ cán ô, còn các trái tim nhỏ thì dán lên bề mặt tấm thiệt là hoàn thành.

10. Cách làm thiệp cỏ ba lá may mắn

Chuẩn bị: Vải nỉ, giấy bìa màu xanh, kéo, dao rọc giấy, keo dán, khăn giấy, bút.

Cách thực hiện:

- Bước 1: Tiến hành vẽ lên vải nỉ các hình trái tim nhỏ có kích thước bằng nhau và cắt chúng ra.

- Bước 2: Cắt một tấm bìa trắng hình chữ nhật, gấp đôi lại để làm thiệp.

- Bước 3: Những trái tim thì dùng keo dán chụm vào nhau thành hình cỏ ba lá, sử dụng viết màu để vẽ cành lá. Muốn tấm thiệp 20/10 đẹp nhất tự làm thêm sinh động, viết thêm một vào câu chúc lên mặt thiệp.

Thiệp cỏ ba lá may mắn

11. Cách làm thiệp bằng màu nước đẹp tặng mẹ

Chuẩn bị: Màu nước và cọ vẽ chất lượng tốt, bìa cứng, bìa mỏng, viền giấy.

Cách thực hiện:

- Bước 1: Cắt giấy bìa cứng thành một hình chữ nhật, gấp đôi giấy lại. Cắt bìa mỏng thành hình chữ nhật có kích thước nhỏ hơn so với bìa cứng, gấp đôi sau đó dán chồng lên nhau được ở giữa mép gấp.

- Bước 2: Tùy sở thích mà pha trộn màu nước và vẽ những hình ảnh mình hoặc mẹ yêu thích lên tấm bìa cứng. Sau khi vẽ xong thì đem sấy khô cho ráo màu.

- Bước 3: Để tấm thiệp thêm phần sinh động, chúng ta có thể dán viền giấy lên mép cắt. Hãy viết những lời lời nhắn gửi vào bìa mỏng bên trong và cho vào phong thư là hoàn thành.

Thiệp bằng màu nước đẹp

Hy vọng bài viết trên đã chúng độc giả biết cách thực hiện thiệp 20/10 đẹp nhất tự làm tặng mẹ. Đây là món quà vô cùng ý nghĩa mà bất cứ người mẹ nào nhận được cũng sẽ vô cùng xúc động đấy!