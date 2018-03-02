Những câu chuyện vui về ngày Tết Nguyên Đán 2018

Đời sống 02/03/2018 17:27

Những câu chuyện vui về ngày Tết Nguyên Đán đầu năm 2018 này chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những nụ cười vô cùng sảng khoái.

Tết Nguyên Đán 2018 đã trôi qua không lâu nhưng những dư âm của nó vẫn còn rất lớn trong lòng nhiều người Việt. Những ngày đầu năm này, ai cũng háo hức về một năm mới với đầy rẫy các dự định cho công việc, du lịch và gia đình. Để thêm hào hứng, hãy cùng thưởng thức một vài câu chuyện vui ngày tết Nguyên Đán sau đây nhé. Chắc chắn là tâm hồn bạn lại rạng rỡ và tươi vui thêm nhiều nữa đấy.

Chuyện vui ngày tết số 1: Món quà tết ý nghĩa

Những câu chuyện ngày tết
Những câu chuyện ngày tết. Nguồn: Internet.

- Tôi muốn có một món quà tặng cho con trai tôi nhân ngày Tết!

- Thưa, anh ấy như thế nào ạ để cháu tư vấn cho bà?

- Con trai tôi cao 1,8m, đẹp trai, khỏe mạnh, độc thân. Hơn nữa là thứ gì nó cũng có rồi, nên tôi chẳng biết mua tặng nó thứ gì nữa!

- Vậy bác có thể tặng anh ấy… số điện thoại của cháu được không?

- !?

Chuyện vui ngày tết số 2: Giá cả không tăng nhưng vẫn buồn lòng

Hai bà hàng xóm ngồi than vãn về chuyện giá cả tăng cao. Một bà nói:

- Nhớ ngày xưa cầm 100 nghìn ra chợ là đủ ăn cả cái Tết, giờ cầm 100 nghìn đồng không đủ ăn một ngày nữa.

Bà kia cũng thở dài:

- Chỗ tôi hồi tuần trước này, cầm 100 nghìn ra siêu thị là có đồ ăn cho cả tuần ấy chứ. Giờ thì không được vậy nữa rồi.

- Đấy Tết một phát là giá cả lên chóng mặt thế đấy.

- Giá không tăng, chỉ là tuần này siêu thị ấy mới lắp thêm camera thôi.

- !?!

Tết yên vui với sự sung túc
Tết yên vui với sự sung túc. Nguồn: Internet.

Chuyện vui ngày tết số 3: Thưởng tết của sếp

Cuối năm tổng kết công ty, sếp vui vẻ thông báo:

- Năm nay các bạn làm việc rất tốt. Lợi nhuận của công ty đã tăng một cách đáng kể. Để thưởng cho các bạn, tôi sẽ phát cho mỗi người một tấm séc trị giá 5 triệu đồng…

Tất cả nhân viên công ty vỗ tay rào rào tán thưởng. Sếp tiếp lời: – Nếu năm sau các bạn vẫn làm việc nhiệt tình như thế này, hãy đem tờ séc đó đến gặp tôi và tôi sẽ… k‎ý chúng.

Chuyện vui ngày tết số 4: Mừng hụt

Thấy bố mẹ vừa về đến ngõ, cu Tý chạy ra hớn hở khoe:

- Mẹ ơi! Sáng nay có cô Mười ở bên Mỹ mới đến nhà chơi. Cô tặng cho nhà mình một món quà và nói rằng: “Món quà của cô tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho gia đình cháu dùng trong một năm”.

Nghe thế, mẹ cu Tý mừng quýnh, hỏi ngay:

- Món quà gì thế con?

- Dạ, một quyển lịch!

Chuyện vui ngày tết số 5: Khen hay chọc ngoáy

Mùng 3 Tết, hai vợ chồng già hàng sang chúc Tết hàng xóm, bà vợ diện một chiếc váy bạc sang trọng.

Vừa gặp nhau, vợ chồng hàng xóm đã bông đùa:

- Ồ, bà mặc váy màu này hợp với mái tóc bạc của ông nhà lắm! Tức mình, bà vợ vặc lại:

- Còn bà, sao không cởi trần cho rồi! Ông nhà hói trụi thế kia còn gì!

Câu chuyện ngày tết
Câu chuyện ngày tết. Nguồn: Internet.

Chuyện vui ngày tết số 6: Chuyện kiêng ngày Tết

Một giọng đàn ông hoảng hốt gọi đến sở cảnh sát đêm giao thừa:

- Xin báo cho 113 gấp. Tôi ở số nhà… Căn hộ của tôi vừa bị kẻ gian bẻ khoá, chúng đã lấy sạch tiền, vàng…

- Ông và gia đình bình tĩnh và cố giữ nguyên hiện trường. Chúng tôi sẽ đến ngay.

- Ấy, từ từ cũng được, qua mồng 3 các ông hãy đến, nhà tôi vẫn kiêng người lạ xông đất.

- !?

Trên đây là những câu chuyện vui về ngày Tết Nguyên Đán 2018. Nếu bạn biết bất kỳ câu chuyện vui nào khác, hãy chia sẻ để chúng ta cùng cười nhé.

Tổng hợp những câu chuyện thú vị về ngày tết

Tổng hợp những câu chuyện thú vị về ngày tết

Bạn có thể kể những câu chuyện thú vị về ngày tết này cho cả nhà, đặc biệt là các bé nghe để ai cũng cảm nhận được ý nghĩa của ngày Tết Nguyên Đán.

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Từ khóa:   tết 2018

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