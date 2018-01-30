Vài mẹo ăn uống không lo tăng cân trong những ngày tết sắp tới

Dưới đây là vài lời khuyên giúp chị em ăn uống không lo tăng cân trong những ngày tết sắp tới.

Tết là dịp gia đình, bạn bè đoàn tụ, mọi người có thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi thư giãn, vui chơi, tiệc tùng thoải mái sau những ngày làm việc vất vả. Tuy nhiên, khoảng thời gian "thả ga" này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nếu không biết cách duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý. Điển hình đó là xu hướng tăng cân ở nhiều chị em phụ nữ.

Cà chua, cà rốt, dưa leo, ớt chuông, xà lách, rau cải, bông cải xanh, măng tây,... và nhiều loại rau khác sẽ giúp bạn hạn chế ăn những đồ ăn nhiều năng lượng hơn, đồng thời giúp cho hệ tiêu hoá làm việc hiệu quả, tránh các bệnh đầy hơi, khó tiêu,...

Các loại rau luôn được khuyến khích ăn nhiều để bổ sung nước, chất xơ,... đồng thời làm giảm cảm giác đói, thèm ăn.

2. Trái cây chua

Các loại trái cây thuộc họ quýt có thể giúp cơ thể đốt cháy chất béo một cách dễ dàng và hiệu quả. Nếu muốn tránh tăng cân ngày Tết, bạn nên bổ sung các loại trái cây như cam, bưởi, chanh, dâu tây, kiwi,… vào thực đơn hàng ngày.

3. Thức ăn giàu đạm

Thức ăn giàu đạm. Nguồn: Internet.

Một thủ thuật thông minh nữa để tránh tăng cân vào dịp Tết là trước khi đến tham dự tiệc ở đâu, bạn nên ăn một chút thức ăn có hàm lượng protein cao. Vì phương pháp này sẽ giúp cho dạ dày của bạn có cảm giác no trong thời gian dài.

Thực phẩm cần hạn chế để tránh tăng cân ngày tết

1. Đồ nếp

Mâm cỗ ngày Tết không bao giờ thiếu bánh chưng, xôi, các loại bánh cổ truyền theo từng vùng miền như bánh tét, bánh ít,... sử dụng gạo nếp để nấu. Gạo nếp gây no lâu hơn và lâu tiêu hơn gạo tẻ nên khi ăn nhiều các loại đồ ăn này, bạn sẽ có xu hướng bị tích năng lượng nhiều, gây tích mỡ bụng. Vì vậy, mỗi bữa chỉ nên ăn đủ no.

2. Đồ ngọt (mứt, bánh kẹo,...)

Mứt gây tăng cân ngày tết. Nguồn: Internet.

Tương tự như đồ nếp, các loại mứt, bánh kẹo cũng không khi nào nhiều như ngày tết. Thưởng thức vừa đủ hương vị, không khí ngày tết. Và nếu có thể, bạn nên nói không với các loại món ăn này.

3. Các loại hạt nhiều dầu

Thông thường, các loại hạt như hướng dương, hạt dẻ cười, hạnh nhân, hạt điều, đậu tương,... giúp bạn giảm cân. Vì tuy chúng có năng lượng cao, nhưng chỉ cần ăn một số lượng ít là bạn đã đủ no, không cần ăn những loại món ăn khác.

Tuy nhiên, trong ngày tết, lượng thức ăn hấp dẫn, chưa kể các bữa nhậu cùng gia đình, bạn bè là quá nhiều. Do vậy, những loại hạt này cũng nên được hạn chế.