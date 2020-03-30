Nguyễn Phúc Minh Hạnh - Hãy giữ tâm bình thản để đón chào mầm hạnh phúc

"Trong lúc cả thế giới đang xôn xao và hoang mang vô đối về tình hình dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành khắp nơi thì trong mỗi người chúng ta cần phải hết sức tỉnh táo, tự bảo vệ bản thân và nghe theo lời khuyên của chính phủ sở tại. Bên cạnh đó, hãy tự nâng cao sức khỏe , sức đề kháng bằng cách ăn uống khoa học, tập thể dục thể thao với bất cứ môn nào mà bản thân yêu thích, trong đó hãy luôn giữ vững tâm hồn an yên, hướng đến điều thiện lành để sẵn sàng đón nhận mầm hạnh phúc". Đó là lời chia sẻ hết sức đơn giản nhưng đầy ý nghĩa trong lúc này của Nguyễn Phúc Minh Hạnh - nữ doanh nhân được mệnh danh là "vì sao tinh tú" luôn sẵn sàng tỏa sáng bất cứ nơi đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Quả thật không hổ danh là "Nữ doanh nhân trẻ có tấm lòng Bồ Tát", Nguyễn Phúc Minh Hạnh cho biết cô sẵn sàng giảm đi vài năm tuổi thọ để cầu nguyện cho dịch bệnh mau qua khỏi, cho mọi người bớt gánh nặng âu lo và cuộc sống trở lại bình thường. Nếu ví Minh Hạnh như một loài hoa, tôi chợt nghĩ ngay đến câu nói: "Nếu là loài hoa, hãy sống như Đoá Sen Hồng". Bởi theo như Minh Hạnh nói, phụ nữ có thể không quá xinh đẹp, nhưng hãy sống thiện lương thì vẻ đẹp bên trong sẽ sẵn sàng thiêu đốt người đối diện. Vì thế cũng dễ hiểu vì sao cô vẫn hay được mọi người yêu mến bởi tài năng và đức độ trong cuộc sống hàng ngày của mình.

Nếu như ai đó thẳng thắn đặt câu hỏi cho Minh Hạnh rằng: "Nếu gặp ngay lần đầu, mọi người đều khen bạn là một người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang, giàu có, bạn có thích không"? Không che dấu hay ngại ngùng, cô nàng cho rằng một người phụ nữ xinh đẹp có thể thông qua ngoại hình nhờ khuôn mặt khả ái, diện chiếc váy lụa là sang trọng hay mãnh mai trên đôi giày cao gót, nhưng mà có lẽ ít ai nhận ra rằng dù xinh đẹp đến đâu thì thứ cần nên được nuôi dưỡng nâng niu nhất vẫn là chính nội tâm của mỗi người. Vì thế hàng ngày Minh Hạnh vẫn ngồi thiền, cầu nguyện và luyện tập Yoga, song song đó là dùng tiền mình kiếm được để cứu giúp cho những mãnh đời bất hạnh, theo đó vẻ đẹp ấy sẽ sống mãi với thời gian.

Cũng theo như Minh Hạnh chia sẻ, mọi điều xảy ra trong cuộc sống này vốn dĩ nó sẽ xảy ra dù ta có sợ hãi, không dám đối diện đi chăng nữa thì nó vẫn đến, vì vậy hãy xem đó là thử thách mà sẵn sàng đón nhận. Hãy giữ tâm thái vững vàng, hãy như loài cỏ dại luôn có cách sinh tồn và vươn lên dù phải đối mặt với mọi hoàn cảnh. Cũng giống như cách mà cả thế giới đang chiến đấu chống chọi với dịch bệnh, nếu con người bi quan nhường chỗ cho nổi sợ hãi thì sẽ bị bóng đêm bao trùm, chúng ta hãy nắm tay nhau và hãy tích cực ươm mầm cho những niềm hy vọng, vui vẻ lạc quan thì mầm hạnh phúc sẽ đến.

Tôi đọc ở đâu đó cũng có câu: "Ở mỗi hoàn cảnh, tâm hồn của con người lại mang một màu sắc khác nhau, có lúc sẽ xám xịt nhưng cũng lúc vô cùng sặc sỡ. Nếu biết giữ cho tâm hồn được thiện lương bạn sẽ có thể tìm kiếm được hạnh phúc.Nhân sinh sẽ có lúc chìm nổi, hãy cứ vững lòng, hướng về ánh bình minh thì mọi chuyện sẽ qua". Hãy theo dõi và học bí quyết của Minh Hạnh, bởi trong bất cứ hoàn cảnh nào, cô cũng hết lòng giúp đỡ mọi người. "Đừng lo khi không thể bao dung hết thảy, đừng ngại khi phải thương yêu quá nhiều người, đừng sợ vì những bất công trong xã hội, bạn hãy cứ là bạn và thiện lương để thấy lòng tròn đầy và thanh thản".

Giữa "tâm bão" của dịch bệnh, vẫn có một Minh Hạnh luôn rạng ngời, xinh đẹp và thiện lương.Bí quyết nằm ở chỗ "Hãy gieo mầm hy vọng, hạnh phúc sẽ đến".Người ta vẫn thường nói, được sinh ra là thiên phú còn thiện lương lại là sự lựa chọn.Đôi khi thiện lương không xuất phát từ bản năng của một người nhưng nó lại chính là sự lựa chọn tuyệt vời nhất để có được một tâm hồn đẹp.

"Sơ lược: Nguyễn Phúc Minh Hạnh - nữ doanh nhân thành đạt hiện đang giữ chức vụ Giám đốc công ty Vàng Kim My và công ty Đầu Tư BĐS Hoàng Gia Sài Gòn. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, vóc dáng chuẩn siêu mẫu dù đã là mẹ của 3 con nhưng cô nàng lại nổi tiếng hơn nhờ tấm lòng thiện nguyện của mình. Hiện cô được mệnh danh là "Bồ Tát sống" khi thời gian qua có vô số mảnh đời bất hạnh, khó khăn tìm đến cô giúp đỡ, nhất là các bé mồ côi cha mẹ hay bị bệnh hiểm nghèo. Ở tuổi 30, Hạnh đã có trong tay sự nghiệp vững chắc, gia đình hạnh phúc cùng người chồng luôn biết yêu chiều và các thiên thần nhỏ đáng yêu nhưng Hạnh nói rằng: Tình yêu lớn nhất của đời mình là nhìn thấy các em bé khỏe mạnh, sống vui vẻ, hồn nhiên không bệnh tật, cô sẵn sàng lấy Phước Đức của mình để đổi lấy sự bình yên cho bất cứ ai. Vì vậy nếu xếp Minh Hạnh vào hàng ngũ nữ doanh nhân trẻ tuổi tài cao của Việt Nam cũng ko có gì điều bất ngờ".