Vào khoảng 7h15 cùng ngày, khi anh Tín điều khiển chiếc xe chạy đến khu vực cầu treo Bình Thành thì bất ngờ va vào lan can cầu, rơi xuống sông.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai đồng bộ các biện pháp tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn.

Từ sáng đến nay, dọc hai bên bờ sông Hữu Trạch, thượng nguồn của sông Hương rất đông người dân trong đó nhiều người thân của hai nạn nhân có mặt để theo dõi cuộc tìm kiếm, tất cả đều mong muốn có một "phép màu" xảy ra.

Lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm 2 nạn nhân - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ VietNamNet, một người thân của anh Tín cho biết, đầu giờ sáng nay, gia đình bàng hoàng khi hay tin anh Tín cùng đồng nghiệp gặp nạn. “Khi nghe tin Tín gặp nạn, cả nhà nhanh chóng chạy đến hiện trường. K. (vợ anh Tín) mặc dù đang mang bầu gần sinh, cũng “bụng mang dạ chửa” đòi người nhà đưa đến hiện trường để mong ngóng tin chồng”, người thân của anh Tín chia sẻ.

Trước hiên một ngôi nhà cấp 4 gần cầu treo Bình Thành, chị K. ngồi thẫn thờ nhìn về nơi khúc sông anh Tín gặp nạn, miệng lẩm bẩm như đang nguyện cầu phép màu đến với chồng mình và đồng nghiệp.

Người dân theo dõi cuộc tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Chị K. thẫn thờ ngóng tin chồng - Ảnh: VietNamNet

Cùng ngày, Đại tá Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách cơ quan Cảnh sát điều tra và Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phụ trách đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo việc tìm kiếm, điều tra làm rõ vụ việc.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế cho biết, 2 nạn nhân trong vụ việc là công nhân thuộc Xí nghiệp môi trường Bắc sông Hương. Trong đó anh Tín vào làm 7 năm nay và ông Thanh vào làm được 18 năm.

Liên quan đến vụ việc, chiều cùng ngày, ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến hiện trường động viên gia đình nạn nhân và lực lượng tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn.